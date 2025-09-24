Eleva suspectată, 17 ani, a fost exmatriculată din școală și s-a depus o plângere împotriva ei la poliție. Pentru a salva banchetul de absolvire, elevii au lansat o campanie de strângere de fonduri care a adunat până acum 5.600 de euro.

Incidentul a fost raportat la „Gesamtschule Erle”, provocând consternare în rândul elevilor și profesorilor. Directorul școlii, Andreas Lisson, a confirmat că „nu este un zvon, banii au dispăru”.

Furtul a provocat frustrare în rândul elevilor din școala din Renania de Nord-Westfalia. „După 13 ani de muncă grea și amintiri comune, banchetul nostru de absolvire ar fi trebuit să fie un moment de vârf, dar din păcate, banii noștri pentru absolvire au fost delapidați”, a transmis Consiliul Elevilor.

Situația este „foarte stresantă, deoarece așteptam cu mult entuziasm și anticipare pentru ceremonia de absolvire, iar visul nostru a fost distrus”.

În total, 69 de elevi din promoția 2026 sunt afectați de acest incident. Frauda a ieșit la iveală la rezervarea locației. Pentru banchetul de absolvire fusese închiriată o locație în Bottrop, care solicitase o plată în avans.

Colegii au cerut în repetate elevei care era administratorului fondului să efectueze plata, dar acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce a dus la anularea rezervării.

O adunare a școlii este programată pentru 25 septembrie. Atunci se va încerca evaluarea exactă a pagubelor și se vor discuta pașii următori.

Nu este prima dată când „Gesamtschule Erle” se află în centrul atenției. În 2023, școala a trebuit evacuată de poliție din cauza unei amenințări cu bombă.

