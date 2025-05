Explozia a avut loc înainte de prânz, la uzina Shandong Youdao Chemical din orașul Gaomi, regiunea Shandong.

Autoritățile au mobilizat 232 de pompieri și salvatori, precum și 55 de autospeciale și ambulanțe. Cinci cadavre au fost recuperate, în timp ce alte șase persoane sunt date dispărute. Alte 19 persoane au fost rănite în această explozie ale cărei cauze nu sunt cunoscute deocamdată.

‼️A massive explosion has occurred at a chemical plant in Chinas Shandong province



The facility belongs to Shandong Youdao Chemical, the worlds largest producer of the pesticide chlorpyrifos. Following the blast, thick plumes of gray and orange smoke rose hundreds of meters… pic.twitter.com/QoBeFf7fZc