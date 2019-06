Femeia care lucrează ca artist make-up și este mamă a doi copii a povestit că s-a simțit îngrozitor când a fost abordată de însoțitoarea de zbor, notează thesun.co.uk.

„Echipajul s-a comportat oribil și m-a făcut să mă simt ieftină. Însoțitoarea de zbor m-a confruntat în fața pasagerilor din avion, spunându-mi că nu am voie să urc în avion purtând acea bluză”, spune Harriet care nu purta sutien, dar care își acoperise zona pieptului cu o bandă adezivă.

Nici atunci când tânăra și-a pus o altă bluză, echipajul de zbor nu a mai primit-o în avion.

„Nu urcă așa în avionul meu, a spus însoțitoarea. Apoi, am fost escortată din aeronavă. Eram în stare de șoc”, a spus femeia.

