Lynne Crouch, în vârstă de 54 de ani, și Peter Crouch, în vârstă de 63 de ani, se căsătoriseră anul trecut. Ei au mers într-o vacanță de vis în Republica Dominicană, dar totul s-a transformat într-un coșmar, a dezvăluit dailymail.co.uk.

Peter Crouch a povestit cum au stat lucrurile. Pe 23 decembrie, cei doi soți au petrecut o seară la barul hotelului. Pe 24 decembrie, Lynne n-a mai putut să se mai scoale din pat! Ea a acuzat inclusiv faptul că nu mai vedea bine. Starea ei s-a agravat cu fiecare oră.

Femeia a contactat o infecție rară a sângelui, denumită meningococcemia, care a răpus-o în mai puțin de o săptămână. Lynne Crouch a murit pe 30 decembrie, de ziua ei.

„Totul s-a întâmplat atât de rapid. Acum stăteam la bar și discutam și a doua zi n-a mai putut să se dea jos din pat. S-a îmbolnăvit atât de rapid, de ce i s-a întâmplat ei asta?”, a spus bărbatul.

„Am petrecut ani minunați împreună”

În jurnalul pe care îl ține, Peter Crouch a scris în ziua dinaintea decesului soției sale. „Nu mă recunoaște cine sunt, nu mai poate vedea decât lucruri foarte strălucitoare”.

„Pe pielea ei au apărut tot felul de pete înschise la culoare. I-am ținut mâna, am stat cu ea toată noaptea. Dar a doua zi dimineața, la ora 5.00, a murit”, a mai povestit bărbatul.

Într-o primă fază, ea a fost diagnosticată cu entamoeba histolytica, un virus cu care sunt infectați anual peste 50 de milioane de oameni. Abia când a ajuns la un spital din Santo Domingo, capitala țării, i s-a pus diagnosticul corect.

„Totul e atât de confuz. Încă am toate lucrurile ei cu mine. Cred că voi înțelege cu adevărat că n-o mai am decât atunci când voi ajunge acasă. E soția mea, nu pot s-o las singură aici. Am petrecut niște ani minunați împreună”, a mai spus soțul, care a rămas în Republica Dominicană până va primi rezultatul autopsiei.

