De Ciprian Iana,

Cei doi marinari, care sunt angajați ai Societății Publice de Transport Timișoara, au observat o femeie în Bega, în zona fostei fabrici de țigări Iosaefin, a notat STPT pe pagina de Facebook.

”După ce am observat că o persoană se află în Bega, am încercat să o aducem la mal cu colacul de salvare și saula, dar nu am reușit. Am apelat și la cange, dar rezultatul a fost același”, a declarat Luis Hărătău STPT.

Acesta a adăugat: ”În aceste condiții, m-am dezbrăcat și m-am aruncat în Bega, reușind să o scot pe doamna respectivă din apă, cu ajutorul colegului meu Kiss Csaba”.

Până la sosirea unui echipaj SMURD, după ce în prealabil s-a sunat la 112, femeii care a încercat să se sinucidă i-a fost acordat primul ajutor cu succes, aceasta fiind transportată la spital.

Angajații STPT de la Secția Transport Naval au mai fost protagoniștii unor evenimente similare de două ori, în ultimul an, reușind să salveze de la înec alte două persoane.

FOTO: STPT – RATT – Facebook

