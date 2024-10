Deși evenimentul tragic a avut loc în luna iunie, raportul poliției a devenit public în urmă cu doar câteva zile. Helen Davey locuia în nord-estul Angliei, unde avea un salon de înfrumusețare. În momentul în care a murit, femeia de 39 de ani stătea aplecată în zona de depozitare a patului ei, stil otoman (n.red. – cu ladă de depozitare).

Aceste paturi, care pot fi ridicate, sunt o alegere preferată de persoanele în căutare de spații de depozitare. Salteaua s-a prăbușit inexplicabil peste femeie, a afirmat polițistul Jeremy Chipperfield. „Incapabilă să se elibereze, a murit asfixiată. Un piston din cele două ce compun mecanismul era defect”, a precizat Jeremy Chipperfield.

Helen Davey a fost găsită fără viață chiar de fiica sa, Elizabeth. „Am urcat la etaj, ușa de la dormitorul mamei era deschisă. Am văzut-o stând pe spate, cu capul sub pat. Avea picioarele îndoite, ca și cum ar fi vrut să se ridice. Am lăsat tot ce aveam în mână și am încercat să o eliberez. Am reușit doar folosind piciorul ca pârghie”, a precizat adolescenta. „Avea fața albastră și pe gât se vedea clar urma de la cadrul patului. I-am aplicat manevre de resuscitare, dar tot nu respira”, adaugă fiica victimei.

