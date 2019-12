De Daria Maria Diaconu,

Adelma Mendez, din orașul argentinian Salta, are șapte copii, 25 de nepoți și 18 strănepoți. Pentru că nu-și putea ajuta așa cum ar fi vrut nepoții la teme, Adelma a decis să se întoarcă pe băncile școlii, pentru a termina școala primară.

Argentinianca a mărturisit că a mers foarte puțin la școală, astfel că îi era foarte greu să se descurce cu nepoții atunci când aceștia îi cereau ajutorul la teme.

Adelma Mendez și-a încheiat studiile și este foarte fericită.

„În ciuda vârstei pe care o am, am vrut să termin școala. Cel mai greu la cursuri mi-a fost cu gramatica. Am făcut puțină școală pentru că toată viața mi-am dedicat-o creșterii copiilor”, a declarat Adelma Mendez, citată de noticieros.televisa.com.

FOTO: Twitter/LANACION

Citeşte şi:

Cumpărături de peste 90 de milioane de euro după 12 ore de Black Friday, la eMag. Au fost vândute aproape 1.500.000 de produse

Meteorologi: Iarna aceasta va fi mai caldă decât de obicei

Discurs al lui Florentin Pandele în apărarea catedralei de 105 milioane de lei din Voluntari: ”Credință și națiune, părinți români, nu soroșist din ăștia!”

GSP.RO La 4 ani era declarată „cea mai frumoasă fată din lume”. Cum arată la 18 ani fiica fostului fotbalist

HOROSCOP Horoscop 4 decembrie 2019. Racii trebuie să-și asculte inima