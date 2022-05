În octombrie 2021, femeia a fost diagnosticată cu demență mixtă, diagnostic care a dus la pierderea dreptului de semnătură. Astfel, ea nu a mai putut să-și ridice pensia.

„Așa s-a creat pentru noi moara de vânt: s-a scris negru pe hârtie că mama nu este în deplinătatea facultăților mintale, motiv pentru care nu-și poate încasa pensia”, a spus fiica femeii, care locuiește în Elveția.

Ea a spus că a luat în calcul ca pensia să fie virată la căminul privat unde își internase mama, dar s-a lovit de un refuz.

„(…) În ceea ce privește pensia mi-au spus foarte clar că nu o poate ridica nimeni. Am fi avut o șansă dacă ar fi putut fi transferată direct la cămin. Am încercat treaba asta, dar cei de la cămin ne-au spus că ei nu iau responsabilitatea în sensul acesta, pentru că nu am voie să dau adresa căminului ca și reședință a mamei și dacă ea nu are o reședință nu se pot vira banii”, mai spune fiica.

Singura prietenă din țară a femeii a încercat și ea să găsească o soluție, dar tot în zadar.

„Am încercat la primărie să semneze un curator, dar ei nu-și iau niciun fel de răspundere, chiar dacă la cererea noastră au făcut și o anchetă socială și au văzut în ce stare este. I-au aprobat, însă, dosarul de handicap, alți bani pe care nu-i poate încasa. Am făcut o acțiune în instanță unde cei de la tribunal ne-au spus că nu văd unde este urgența pentru a cere un curator”, a spus aceasta, pentru publicația locală.

Recomandări De ce ne împușcăm ciocârliile și caprele negre. Despre barbaria și lipsa de empatie a majorității parlamentare

„Nu mi se pare logic și normal să lași un om fără nicio sursă de venit. Omul acesta nu primește niciun leu, nimic de la statul român. Am inițiat două acțiuni în instanță și ambele au fost respinse. Ni s-a spus să așteptăm până în septembrie”, a continuat ea.

Situația fostei asistente, sub incidența unui vid legislativ

Potrivit Codului Civil, art.164, alin. 1, persoana care suferă de anumite dizabilități sau nu are discernământ „va fi pusă sub interdicție judecătorească”.

În ianuarie 2021, Curtea Constituțională a declarat că articolul este neconstituțional, prin Decizia nr. 602/2020, legea fiind apoi abrogată, iar instanțele nu mai puteau soluționa cereri de punere sub interdicție.

Ulterior, o lege adoptată de Parlamentul României care modifică Codul Civil în privința măsurilor de ocrotire a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale a fost trimisă spre promulgare pe 29 aprilie 2022.

A fost publicată în Monitorul Oficial în data de 22 mai 2022, dar trebuie să mai treacă încă 90 de zile de la această dată pentru a putea fi aplicată.

„(…) Eu am încercat să amân cauza până în septembrie până ce legea va putea fi aplicată și vom rezolva, dar instanța nu a fost de acord s-o amâne. Vreau să vă spun că nu este marginalizată doar ea, ci toți oamenii care se confruntă cu aceeași situație, și nu sunt puțini”, spune avocata femeii.

GSP.RO După ce i-a transmis lui Dan Șucu să o întrebe pe soția lui cine este, Nelu Varga șochează din nou. Mesaj devastator pentru proprietarul Mobexpert

Playtech.ro Planurile DIABOLICE ale lui Vladimir Putin, dezvăluite la TV. Lovitura finală care i se pregătește Ucrainei și SUA. Video

Observatornews.ro "Bă, ai grijă! Dă-i înainte și nu te mai uita în spate". Un șofer din Bacău, live pe Facebook în timp ce lovește trei mașini parcate

HOROSCOP Horoscop 31 mai 2022. Leii văd piedici acolo unde nu sunt și exagerează puțin importanța unui refuz de orice fel

Știrileprotv.ro Arheologii au deschis sute de sarcofage din Egipt care au stat închise 2.500 de ani. Ce au găsit în unul dintre ele. FOTO

Orangesport.ro Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Gigi Becali. FOTO | Cum arată în interior

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru

PUBLICITATE Starea de sănătate a angajaților afectează companiile. Cum se întâmplă asta și ce soluții pot fi oferite