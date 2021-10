Femeia a mers la spital, după ce a început să aibă febră. Suferind de astm și cu probleme cardiace, femeia a aflat că are coronavirus și a fost plasată în carantină la domiciliu.

După câteva zile, femeia s-a vindecat, ea declarând că a scăpat ușor de virus pentru că a fost vaccinată anti-COVID-19.

„Am 106 ani. Am fost operată la stomac şi pe cord. Sufăr şi de astm, de bronşită. Sunt şi în vârstă. M-am simţit rău, m-au dus la spital şi mi s-a făcut testul. Apoi mi-au spus că am această boală. Aveam deja dureri din cauza vârstei. Nu-mi dădusem seama că m-am infectat. Când m-am apucat de spălarea rituală înainte de rugăciune mi-am dat seama că am febră”, a spus Nuriye Ozkan.

„Ne-au plasat în carantină acasă. Şi nora mea s-a îmbolnăvit. Însă eram toţi vaccinaţi. Am trecut peste boală. Eu dacă nu mă vaccinam, poate că acum situaţia mea ar fi fost alta”, a precizat Nuriye Ozkan.

„Prima care s-a infectat a fost mama. Apoi s-a îmbolnăvit şi soţia mea. A început perioada de carantină la domiciliu şi în 12 zile am trecut peste boală. Noi tot vedeam la ştiri că boala este grea. Însă slavă Domnului, vaccinurile au un efect important. Mama mea de 106 ani a trecut peste boală acasă, fără probleme.”, a spus și Temel Ozkan, fiul femeii.

Nuriye Ozkan s-a vaccinat cu schemă completă şi aşteaptă acum să îşi facă şi doza a treia.

FOTO: Twitter

