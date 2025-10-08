Evenimentul a avut loc la Iakuțk, în aceeași zi cu o ședință a consiliului condus de reprezentantul lui Putin.

Competiția a fost inițiată de Iuri Trutnev, reprezentantul lui Putin în Districtul Federal Orientul Îndepărtat, „în memoria legendarului lunetist al Marelui Război Patriotic, Eroul Uniunii Sovietice Fiodor Ohlopkov”.

Dmitri Demeșin, guvernatorul regiunii Habarovsk, a oferit informații despre eveniment pe canalul său de Telegram. El a menționat că participanții au primit o scurtă instruire teoretică înainte de a li se înmâna arme de foc de înaltă precizie fabricate în Rusia.

„Iuri Petrovici Trutnev a subliniat clar că fiecare dintre noi trebuie să fie pregătit să ia arma în mâini și să-și apere patria”, a scris Demeșin.

Primul prag de calificare a fost stabilit la 600 de metri, după care fiecare participant și-a ales propria distanță de tragere.

Pe site-ul oficial al reprezentantului lui Putin în Districtul Federal Orientul Îndepărtat s-a anunțat că Maria Kostiuk, guvernatorul Regiunii Autonome Evreiești, a obținut cel mai bun rezultat, reușind să lovească ținta de la o distanță de 1.300 de metri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Absolventă de filologie și istorie, licențiată în administrație publică, fosta profesoară a lucrat în administrația districtului Smidoviciski. Din 2009 până în 2017 a fost șef de departament, șef adjunct al primăriei și viceprimar al orașului Birobidzhan. Între 2017 și 2019, a fost asistentă a senatorului Federației Ruse din Regiunea Autonomă Evreiască, Rostislav Goldstein, iar până în 2023, a lucrat în guvernul Regiunii Autonome Evreiești. Pe 5 noiembrie 2024, în urma demisiei guvernatorului Goldstein, președintele Putin a numit-o pe Kostiuk guvernator al Regiunii Autonome Evreiești.

Maria Kostiuk, la Kremlin, Foto: Hepta

Pe locul doi s-a clasat guvernatorul regiunii autonome Ciukotka, Vladislav Kuznețov, cu un rezultat de 1.200 de metri.

În afara competiției între guvernatorii lui Putin, cel mai bun rezultat a fost obținut de comandantul interimar al Districtului Militar de Est, generalul-locotenent Mihail Nosulev, care a lovit ținta de la 1.500 de metri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE