O femeie și un copil, uciși de o mașină în curte. Pasagerii din bolid erau live pe Facebook! IMAGINI ȘOCANTE

De Cătălin Schipor, Mihai Niculescu,

Tragedia a avut loc duminică după-amiază, iar în urma accidentului au mai fost rănite patru persoane.

Șoferul conducea cu viteză, iar pasagerii din mașină erau live pe Facebook în momentul impactului. Mașina scăpată de sub control a pătruns într-o curte și a accidentat mortal o femeie de 79 de ani și un copil de 3 ani.

„Din primele cercetari a rezultat faptul ca un barbat din Luncavita, in timp ce conducea un auto pe E 87, la ieșirea din localitatea Vacareni, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, auto a părăsit partea carosabila si s-a oprit in curtea unei locuințe. In urma accidentului a rezultat decesul a 2 persoane aflate in curte si ranirea a altor 4 persoane. În cauză s-a întocmit dosar penal”, au precizat polițiștii.

„Salvatorii Secției de pompieri Măcin au fost solicitați să intervină în localitatea Văcăreni, în urma producerii unui accident rutier. Un autoturism a fost implicat în accident. În urma accidentului au rezultat 6 victime, din care două prezintă semne incompatibile cu viața (1 femeie și 1 copil). Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 SMURD și 4 ambulanțe SAJ” se arată într-un comunicat al ISU.

Chiar astăzi, Guvernul anunțat că va discuta mâine niște modificări ale codului rutier care le-ar interzice șoferilor să folosească în orice fel, atunci când se află la volan.

Sursa foto: ISU Tulcea