Micuța Holly Alcock a plecat alături de mama ei, Gemma, tatăl ei, Mark, fratele mai mic, Jacob, și bunicii ei într-o vacanță în Portugalia, potrivit mirror.co.uk.

Fetița în vârstă de trei ani suferea de amigdalită și se simțea puțin rău de dinainte să plece din Marea Britanie, dar nimeni nu ar fi putut anticipa ce a urmat.

“Am plecat în prima vacanță de familie în Portugalia, dar înainte să zburăm, am dus-o pe Holly la doctor pentru că avea amigdalită. Era de tip viral și doctorul i-a dat niște antibiotice doar pentru că urma să plecăm, nu pentru altfel ar fi avut nevoie de ele.

Am ajuns în Portugalia marți, dar când am ajuns ea era somnolentă și se simțea rău. În aceeași zi am dus-o la spital în Albufeira. În timp ce se afla în spital, ea a suferit un fel de atac. Din cauza barierei de limbă, nu am înțeles prea bine, dar a fost un atac sau o hemoragie intracraniană”, a povestit mama fetiței.

Părinții au decis să o transporte pe micuță la un spital din Lisabona, așa că Holly care nu mai putea să se miște sau să vorbească a fost transportată cu un elicopter la un spital din capitala Portugaliei.

“Nu am putut merge cu ea în eclicopter așa că mers cu mașina. Ea își pierdea din când în când conștiință, iar apoi a intrat într-un somn profund. Doctorii au spus că s-ar putea să nu se trezească timp de o săptămână, dar s-a trezit.

Acum Holly încearcă să râdă sau să zâmbească, dar nu a reușit încă să vorbească. Nu știm încă dacă acest lucru este cauzat de ce i s-a întâmplat. Medicii caută răspunsuri efectuând mai multe teste”, a mai spus mama micuței Holy.

Părinții încearcă acum să afle ce i s-a întâmplat copilului lor. Aceștia au deschis o pagină de donații pentru Holy, iar acolo anunță că fetița și-a recâștigat mobilitatea în picioare, dar în acest moment tot nu este capabilă să stea în fund sau să se ridice.

“Acum trebuie să avem răbdare și să rămânem pozitivi. A fost înspăimântător și nu știm încă dacă ea se va recupera total”, a spus Gemma.

