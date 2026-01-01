Grand Bahama este cea mai nordică dintre insulele Bahamas din Atlantic și a treia ca mărime.

Carnival Conquest este o navă de croazieră deținută și operată de Carnival Cruise Line, Ordonată în 1998, a fost lansată la apă în 2002 și renovată în 2009. Poate primi 2.980 de pasageri.

Incidentul a avut loc în timp ce nava era ancorată lângă insulă. Mama copilei a reacționat instinctiv și s-a aruncat imediat în apă pentru a-și salva fiica.

Angajații navei de croazieră au observat că fetița se îndepărtase de mama sa înainte de a cădea în apă. Mama a sărit fără ezitare să o salveze. Intervenția promptă a echipei de salvare a navei a dus la recuperarea rapidă și în siguranță a celor două.

Incidentul a fost surprins de o altă pasageră a vasului, care a auzit strigăte în afara cabinei sale și a filmat momentul dramatic. Imaginile video, postate pe TikTok de utilizatorul „Chelspiers”, arată oameni adunați pe doc, aruncând colaci de salvare în apă.

Înregistrarea este însoțită de un comentariu: „Sunt în camera mea pe Carnival Conquest și aud strigăte afară. Se pare că niște oameni au căzut între doc și Carnival Sunrise. Au fost salvați! O mamă a sărit după copilul ei, o femeie curajoasă! O situație foarte înfricoșătoare, a fost ceva îngrozitor, dar au fost salvați rapid!”.

Compania Carnival Cruise Line Compania Carnival Cruise Line a confirmat, de asemenea, incidentul printr-un comunicat oficial; „O fetiță de 4 ani s-a îndepărtat pentru un moment de mama sa și a căzut în apă”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

„Mama sa a sărit imediat după ea. Echipajul nostru și echipa de securitate au intervenit rapid, salvându-le și transportându-le în siguranță. Echipa noastră medicală le-a verificat starea de sănătate”, a adăugat acesta.

