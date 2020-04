De Marius Mărgărit,

Totul a început în urmă cu două săptămâni, când băieții de la AFT se uitau pe diverse siteuri ale firmelor producătoare de viziere din țară sau din străinătate.

Emanuel Popp, managerul firmei, povestește că s-a îngrozit când a văzut cum încearcă unii să speculeze momentul: “Am remarcat ce prețuri mari erau, de 1,5-2 euro, ba chiar și mai mult. Prin departamentul nostru de cercetare, am făcut și noi niște proiecții, am văzut care ar fi costurile de producție și ne-a enervat să constatăm ce speculă fac unii pe piața echipamentelor de protecție, acum, în plină criză de coronavirus”.

Și noi suntem o firmă care vrea să facă profit, dar să nu ne fie rușine de modul în care îl facem! Așa că ne-am decis să facem viziere, dar gratis. Emanuel Popp, managerul AFT:

Apoi, încet-încet, cei de la AFT au constatat că mai există oameni care s-au implicat fără să urmărească vreun câștig: “Am luat legătura cu o comunitate de entuziaști de la viziere.ro, care făceau și ei același gen de produse și tot gratis, am colaborat cu ei și așa am pornit. Și ei au ajuns să distribuie mii de viziere”.

O parte din echipa de la AFT

Aveau aparatură și tehnologie de înalt nivel, aveau și ceva bani, au primit și ajutorul unor sponsori, au făcut proiectul pentru două tipuri de viziere, au cumpărat primele tranșe de materiale componente și, în urmă cu două săptămâni, au început producția.

„Ajungem la 5.000 de viziere pe zi, dar cererea e uriașă”

Pentru cele două tipuri de produse folosesc bandă elastică, pvc, burete autoadeziv, iar partea de vizieră propriu-zisă este realizată din folie de imprimantă laser.

Schița unei viziere

La început s-a lucrat mai mult manual, iar cei aproximativ 30 de angajați reușeau să facă câteva sute de viziere pe zi. Acum au ajuns la 1.000 zilnic, iar de săptămâna viitoare vor să dubleze cifra. “Între timp am dezvoltat niște proiecte, iar acum suntem pe punctul de a finaliza o linie aproape complet automatizată de producție, astfel încât peste încă o săptămână să putem produce 5.000 de viziere pe zi. Cererea este enormă”, explică Emanuel Popp.

Pe site-ul nostru avem și un counter cu situația realizărilor și a cererilor. Până acum am livrat 4.500 de viziere, dar avem comenzi pentru 27.000. Probabil că, în scurt timp, necesarul lunar în România va fi de 100.000 de viziere Emanel Popp, manager AFT:

Din momentul în care proiectul AFT a devenit cunoscut, cererile au început să fie din ce în ce mai mari. Cu ajutorul unor firme de curierat, care fac transportul gratuit spre spitale, se livrează viziere în aproape toată țara.

O parte dintre angajații firmei lucrează acum doar la viziere

“Nu facem față. Zilnic umplem cam două dube cu marfă, dar nu e de ajuns. Unele spitale cer 500 de bucăți, dar nu le putem trimite decât 30 sau 50. Încercăm să livrăm la cât mai multe unități, să ajungă la toți. Am mai dat și prin magazine și ne-ar bucura dacă am reuși să livrăm tot gratis viziere și la farmacii, pentru populație. Aceste dispozitive nu pot înlocui măștile, dar sunt un plus de protecție, pentru cazurile când cineva tușește sau strănută lângă tine”, a mai spus managerul de la AFT.

„Vrem să dăm drumul și la producția de ventilatoare”

Produsele cele mai căutate în acest moment, pe o piață sufocată de cerere, sunt însă ventilatoarele pulmonare. Cei de la AFT lucrează și la un asemenea proiect.

“Din păcate, din cauza solicitărilor enorme pentru proiectele de ventilatoare existente pe piață nu se mai găsesc materialele componente. Deocamdată, noi colaborăm cu mai multe entități și, alături de ele, căutăm o soluție pentru realizarea unor ventilatoare pentru care să găsim materie primă. Sperăm să reușim cât mai repede acest lucru și, cu ajutorul unor sponsori, vom livra tot gratuit și aceste produse”, a încheiat Emanuel Popp.

