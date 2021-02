Tânără liberală de 27 de ani, numită în CA-ul unui spital din Cluj, dată afară cu elogii la o zi după ce aceasta se lăudase cu funcția pe Instagram

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a anunțat că a cerut și a obținut marți demisia Claudiei Ardelean din Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca, după ce presa locală a scris că tânăra este o fostă miss, patroana unei firme de hostess, fără experienţă în domeniul medical, potrivit Știri de Cluj și News.

Claudia Ardelean, în vârstă de 27 de ani, a anunțat luni, 8 februarie, pe pagina sa de Instagram că a fost numită în calitate de membru supleant 2, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca:

”Its officially! Azi, 08.02.2021 am semnat contractul de mandat in baza caruia imi voi exercita functia publica de reprezentant al Consiliului Judetean Cluj in Consiliul de Administratie al unui spital public din Municipiul Cluj-Napoca! Multumesc pentru incredere si sustinere Partidului National Liberal Cluj!”, a scris pe Instagram Claudia Ardelean.

Claudia Ardelean a renunțat la funcția de membră în CA-ul

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj. Foto: Instagram

Anunțul făcut de tânără a fost preluat de presa locală, care a scris că aceasta este absolventă a două facultăți – Drept și Studii Europene, dar că nu avea nicio tangență cu zona medicală, fiind administratora unei firme de hostesse.

Șeful CJ o laudă, dar o face să demisioneze

La câteva ore după acest anunț, tânăra a fost nevoită să demisioneze, la cererea președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Același Tișe, care a avut însă numai cuvinte de laudă la adresa tinerei.

Alin Tișe, șefuL CJ Cluj

„Regret nespus incidentul. Am solicitat în cursul zilei de ieri, 9 februarie, demisia doamnei Claudia Ardelean, fapt care s-a întâmplat, chiar dacă dânsa avea statut de supleant 2, neremunerat. Din punct de vedere profesional doamna Claudia Ardelean a absolvit două facultăţi (din care una de Drept) şi are o pregătire foarte bună. Celelalte aspecte care au fost prezentate în presă ţin de viaţa privată a persoanei respective”,se arată într-un comunicat de presă al șefului CJ Cluj, Alin Tișe.

În acest sens, pentru a nu exista nicio îndoială, suspiciune sau semne de întrebare cu privire la această numire, am solicitat demisia acestei persoane, fapt care s-a realizat ieri (marți, n.red.) Alin Tișe, președinte CJ Cluj

Tânăra a absolvit două facultăţi, Studii Europene şi Facultatea de Drept, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a fost model și are o agenție de hostesse.

Din 2014, în PNL

În luna octombrie, Claudia Ardelean a fost pe lista de candidați ai PNL pentru un loc în Consiliul Local Cluj-Napoca și că este membră PNL din 2014. Potrivit declarațiilor de avere și interese, Ardelean deține o mașină Mercedes, două ceasuri în valoare de peste 4.000 de euro și era administrator al unei firme de hostesse.



Claudia Ardelean alături fostul premier Ludovic Orban, în vizită la Spitalul Regional de Urgență Cluj, în septembrie 2020, foto: Știri de Cluj.





Foto: Instagram

Citeşte şi:

Agenția care deține spitalul mobil de la Lețcani contestă ancheta Corpului de Control. „Raportul a fost întocmit fie cu neglijență, fie cu rea-credință”

Mircea Badea, după ce un bărbat a fost vaccinat din greșeală la rapel cu Moderna: „Nu ar trebui să-i facă acum și cu AstraZeneca?”

„Am învățat să nu mai grăbesc atât de mult.” Impresiile asistentei medicale care a petrecut o săptămână singură pe o insulă, la un festival de film organizat doar pentru ea

PARTENERI - GSP.RO Cântecul care a înfuriat-o pe Elena Ceaușescu. „Nicule, tu vezi ce zice ăsta?!” Ce a pățit atunci un celebru artist

Playtech.ro Florin Călinescu, atac GROBIAN la Andra, la Românii au Talent. Juratul s-a dezlănțuit, ce s-a întâmplat

HOROSCOP Horoscop 10 februarie 2021. Săgetătorii ar trebui evitate deplasările și discuțiile tensionate

Știrileprotv.ro O tânără a fost sfâșiată de câine în timp ce dormea. „Țipetele erau extrem de puternice”. FOTO cu animalul

Telekomsport VIDEO | Toţii fanii de pe arenă au izbucnit în râs când au auzit-o pe Simona Halep. Ce a spus jucătoarea din România