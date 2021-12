În poza alb-negru apare o femeie care ținea în brațe un băiețel, iar pe spatele imaginii era scris „Gertie Swatzell & J.D. Swatzell 1942”.

„Văzând data, mi-am dat seama că era probabil de la o casă lovită de o tornadă. Cum altfel ar fi ajuns acolo? Este o fotografie bine păstrată”, a declarat Katie Posten, care a publicat imaginea pe conturile ei de pe rețelele sociale, în speranța că va reușit să-i găsească proprietarul.

Walked out to my car in New Albany, IN and found this picture stuck to the window. Undoubtedly from a home that was struck by the tornado that ripped through Kentucky last night. Hoping to find its owners. It looks like it reads – Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 – pls RT pic.twitter.com/juoCYNAS3o