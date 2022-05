Unul dintre aceste cazuri a pornit de la un articol publicat de The Guardian în 21 aprilie. În el, publicația britanică prezenta modul în care mulți civili, care au murit în timpul ocupației ruse a orașului ucrainean Bucha, au fost uciși de săgeți minuscule de metal numite „flechette”, care erau răspândite de obuze de tipul celor trase de artileria rusă.

Cu toate acestea, South Review, o publicație oficială de stat deținută de grupul de ziare Guangzhou Daily aflat în subordinea Partidului Comunist Chinez, a tradus greșit articolul, susținând că și cartușele de flechette au fost trase de forțele ucrainene.

„În dicționarul englez-chinez al Chinei, Rusia se traduce în Ucraina”, remarcau pe Twitter activiștii de la „Marea Mișcare a Traducerilor”, cont cu aproximativ 150.000 de urmăritori care monitorizează dezinformarea din China.

In China’s EN-CN dictionary, „Russia” translates into „Ukraine.” @guardian @Lorenzo_Tondo, MISTRANSLATION of your article by South Reviews. This is official state media, a subsidiary of the #CCP owned Guangzhou Daily Newspaper Group.#大翻译运动 #TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/pV8vDRbga1