De 21 de luni încoace, Fâșia Gaza este teatrul unui război devastator între mișcarea islamistă locală Hamas și armata israeliană. Acest război a izbucnit după o incursiune fără precedent comisă de Hamas pe 7 octombrie 2023 în teritoriul israelian, soldată cu aproximativ 1.250 de morți și aproximativ 250 de răpiri.

Yasser Abu Shabab (31 de ani) afirmă într-un interviu acordat pentru postul de radio israelian în limba arabă Makan că se poate deplasa „liber” în zone aflate sub controlul Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), cu care comunică înaintea operaţiunilor lansate de gruparea sa armată.

„Îi informăm, dar desfăşurăm singuri acţiunile militare”, a declarat șeful militar din Gaza.

Yasser Abu Shabab, who is openly known in Gaza for opposing Hamas, is calling on all Gazans to come and live under Israeli army protection in Rafah.



