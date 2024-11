Cei 30 de norocoși și-au încredințat poveștile tabloidului The Sun. Cele mai interesante dintre ele.

1. Matt Myles – un milion de lire sterline (2014)

Matt a călătorit în jurul lumii cu soția sa Stacey (35 de ani), iar mai mulți prieteni s-au bucurat și ei de vacanță.

Am zburat în Bali, unde am stat cinci săptămâni, apoi am fost Thailanda, dar și în Brazilia pentru Cupa Mondială, ceea ce a fost incredibil. Apoi am mers în Ibiza pentru o megavacanță cu 13 dintre prietenii mei”.