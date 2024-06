Emma, fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase, a trecut printr-o perioadă extrem de solicitantă, susținând nu mai puțin de 19 examene pentru a-și asigura locul la una dintre cele mai prestigioase universități din Europa. Aceasta este aceeași instituție de învățământ unde au studiat și Kate Middleton, și prințul William.

„Emma a avut de susținut 19 examene și a terminat liceul”

Amalia Năstase a împărtășit detalii despre eforturile și reușitele fiicei sale, exprimându-și mândria pentru performanța greu de egalat a Emmei.

„Emma a terminat, în sfârșit, examenele de Bacalaureat. A avut de susținut 19 examene și a și «graduat» liceul, adică l-a terminat. A avut petrecerea și ceremonia. Alessia trece anul lV la facultate la Paris… și Tomiță… El trece în clasa a lll-a, dar i se pare foarte mult, deja. A zis: «De ce atâta școală? Câți ani mai am de școală?». «Mulți». E foarte mult de învățat, mai ales în ultimii ani, în anii de liceu și Bacalaureatul acesta, să dai 19 examene, este greu”, a declarat Amalia Năstase, pentru viva.ro.

„Emma a fost acceptată la St. Andrews în Scoția, universitatea pe care au urmat-o Kate și prințul Wiliam”

Intrarea la această universitate de top reprezintă o realizare extraordinară pentru Emma, care a trebuit să parcurgă un drum lung și dificil pentru a-și atinge obiectivul. Amalia Năstase a menționat că eforturile Emmei au fost răsplătite, iar acum tânăra se pregătește să înceapă un nou capitol în viața sa.

„Emma a fost acceptată la St. Andrews în Scoția, universitatea pe care au urmat-o Kate și Prințul Wiliam. Va face antropologie, sociologie și economie”, a mai declarat Amalia Năstase, pentru sursa mai sus-menționată.

Pentru Amalia Năstase, urmează o vară plină de activități, împărțindu-și timpul între Franța și Scoția pentru a fi alături de fetele ei. Alessia Năstase studiază la Paris, la Școala de Design Parsons, care a fost absolvită de designeri celebri precum Marc Jacobs și Tom Ford.

„Vrem să mergem și cu toții la mare, și cu Tomiță și prietenii lui, dar o pregătim și pe Emma de facultate și o să mergem cu ea în Scoția. Mergem și la Alessia, la Paris, la un festival, tocmai când începe ea școala. Va fi o vară plină, între câteva vacanțe și pregătitul copiilor mari de școală”, a mai spus Amalia Năstase.

Ilie Năstase a avut o căsnicie de 6 ani cu Amalia

Din căsătoria cu Amalia Năstase, Ilie Năstase le are pe Alessia, în vârstă de 21 de ani, și Emma, 19 ani. Amalia și Ilie Năstase au avut o căsnicie de șase ani. „Nu i-am lăsat să facă chiar toate tâmpeniile și nu-i las să experimenteze chiar toate chestiile, pentru că le explic și au văzut și din experiența mea că nu e ok să fumezi, nu e ok să bei. (…) N-ai de ce să încerci ceva care știi sigur că nu e ok. În alte privințe le las să-și aleagă calea lor, să facă ceea ce vor, chiar dacă eu așa avea niște obiecții. Sunt copii cerebrali care merită să-și aleagă singuri calea fără să le spun eu ce e mai bine pentru ele”, a relatat Amalia Năstase despre fiicele sale, la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

