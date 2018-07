Măicuța, aflată la volanul unei dube, a fost suprinsă, în timp ce arunca mai mulți saci de rafie, pe un câmp dintre localitățile Bucov și Plopu. În cei mai mulți dintre saci se afla moloz de contrucții, însă într-unul dintre ei au fost băgați mai mulți câini care riscau să se asfixieze.

Călugărița și-a recunoscut fapta și a spus că nu știa că animalele fără stăpân ar putea fi primite gratuit la adăpostul din comuna Bucov, situat în apropierea mânăstirii Ghighiu.

Maica a spus că a recurs la acest gest deoarece tot mai mulți câini sunt abandonați în curtea mânăstirii, iar în ultima perioadă numărul acestora a crescut.

Viceprimarul Vasile Albu, cel care a realizat înregistrarea, a declarat pentru Libertatea că a observat pe câmp o dubă care i s-a părut suspectă. A urmărit-o deoarece știa în zona respectivă indivizii obișnuiesc să arunce gunoaie și chiar câini de care vor să scape.

„Mergea cu vreo sută treizeci la oră. M-am ținut după ei, când s-au apropiat de Bucov am tras în fața lor și au fost nevoiți să oprească. Am chemat Poliția. (…) Cred că dacă toți am face așa, tara asta ar arăta altfel”, a precizat viceprimarul.