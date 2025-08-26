A fost rănit, dar a revenit pe front

Maxim Șarîpov, în vârstă de 23 de ani, din orașul Baley, a plecat pe front după terminarea serviciului militar obligatoriu. A fost rănit, s-a întors acasă, apoi a semnat un nou contract. În iunie anul acesta, el a murit în zona de luptă.

Durerea unei mame

Mama lui Șarîpov a fost profund afectată de pierderea fiului și vizita frecvent mormântul acestuia. La 40 de zile de la moartea soldatului, femeia a fost găsită decedată în cimitir, conform relatării publicației ruse Novaya Gazeta.

„Maksim s-a născut și a crescut în Baleia. Era un băiat foarte bun: învăța excelent, participa la toate evenimentele, era o adevărată vedetă. După serviciul militar obligatoriu, a semnat un contract, s-a întors rănit și a semnat încă unul. În iunie a murit, a fost înmormântat, iar mama lui era foarte îndurerată și mergea des la cimitir. La 40 de zile după moartea fiului ei, a murit la cimitir – cadavrul a fost găsit de o echipă care săpa morminte. Femeia avea aproximativ 50 de ani, fiul ei – 23. Va fi înmormântată pe 26 august”, a declarat interlocutoarea publicației Chitara.ru.

Conform cotidianului rus, biroul de recrutare a confirmat că Maxim Șarîpov a murit pe 23 iunie lângă localitatea Otradnoe din regiunea ocupată Donețk. El era mecanic-șofer într-un batalion de tancuri.

Mama soldatului va fi înmormântată pe 26 august, lângă fiul său.

