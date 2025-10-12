Conform unor imagini distribuite de pompieri pe X, incendiul a distrus întreaga clădire. Călugăriţele au fost evacuate în siguranță, dar numeroase opere de artă şi obiecte de nepreţuit nu mai pot fi recuperate.

Il Monastero della Bernaga in Brianza avvolto dal fuoco. Salve le monache di clausura: le immagini dal drone pic.twitter.com/9hTlWFG5z6 — Local Team (@localteamit) October 11, 2025

Investigațiile preliminare arată că incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit.

🔴ITALIE 🇮🇹| Un incendie majeur a entièrement consumé samedi 11 Octobre nuit, le monastère italien de la #Bernaga, datant de 1626 et situé à La Valette Brianza. Les équipes de pompiers de Lecco et de Merate ont lutté toute la nuit contre les flammes. Aucune perte en vie humaine. pic.twitter.com/F7r06yHKXx — Nanana365 (@nanana365media) October 12, 2025

Situată în La Valletta Brianza, la 35 de kilometri nord-est de Milano, mănăstirea Bernaga a fost fondată în anul 1628. Acest lăcaș de cult din secolul al XVII-lea a fost locul în care Carlo Acutis a primit prima comuniune, considerată o etapă importantă pentru copiii catolici.

🔴 Un incendio devasta il monastero della Bernaga, in provincia di Lecco. Qui ricevette la comunione il santo Acutis. Suore sfollate, i vigili del fuoco salvano gli arredi sacri.

▶ https://t.co/zB46rZiFnE pic.twitter.com/kPN7o9zfer — Tgr Rai (@TgrRai) October 12, 2025

Carlo Acutis, decedat pe 12 octombrie 2006, la vârsta de 15 ani, de leucemie, a fost canonizat luna trecută și a devenit primul sfânt din generația milenialilor.

Marco Panzeri, primarul din La Valletta Brianza, a deplâns în faţa jurnaliştilor „o catastrofă”. „Pagubele sunt imense, imposibil de calculat”, a adăugat edilul.

