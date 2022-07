Vaporul care era „la ancoră” în zona Chilia Nouă (Ucraina), a început să plutească în derivă în această dimineață până pe malul românesc al brațului Chilia unde a lovit pontonul Poliției de Frontieră și două ambarcațiuni ale acesteia, scrie ziarul local DobrogeaLive care a publicat și imagini cu nava. Incidentul a fost confirmat și de Poliția de Frontieră.

„O navă comercială care traversa canalul Chilia spre o destinație într-un port ucrainean printr-o manevră efectuată greșit a lovit pontonul Poliției de Frontieră de la Chilia avariind ușor două ambarcațiuni din dotarea SPF Chilia, dar și pontonul. Avariile sunt minore și nu s-a impus intervenția pentru salvarea de vieți omenești”, a transmis sâmbătă Andrei Ene, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră.

Nava a fost demorcată ulterior pe malul ucrainean, iar cercetările au fost preluate de Căpitănia Portului Tulcea.

Cargoul Chalsi este sub pavilion Palau și aparține armatorului Black Sea Shipping management co ltd Odessa.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cântecul care a înfuriat-pe pe Elena Ceaușescu.„Nicule,tu vezi ce zice ăsta?!”.Ce a pățit atunci artistul

Playtech.ro Pericol în stațiunea Saturn. Cu ce s-au trezit turiștii pe plajă: Grijă mare!

Observatornews.ro Cu cât își vând românii voucherele de vacanță pe internet. Riscă amenzi de aproape 30.000 de lei, dar nu le pasă

HOROSCOP Horoscop 23 iulie 2022. Gemenii au șansa unor întâlniri speciale, care le pot schimba perspectiva în legătură cu anumite probleme

Știrileprotv.ro Momente de panică pe plajă. Câțiva turiști au descoperit în apă un tub de rachetă. Unde s-a întâmplat totul

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE De ce e important să-ți faci analizele. Medicul îți recomandă teste în funcție de vârstă, sex și de istoricul medical

PUBLICITATE Cum amenajezi optim spațiul dedicat biroului de acasă