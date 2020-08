Nella prima mattina del #25agosto, la #GuardiaCostiera di #Olbia ha coordinato le operazioni di soccorso ad una nave da diporto, battente bandiera delle Isole Cayman, partita da #Capri e diretta a #PortoCervo, con a bordo 17 persone tra equipaggio e passeggeri, interessata dal divampare di un incendio a bordo e poi inabissatasi in preda alle fiamme. Ai soccorsi hanno preso parte due motovedette SAR e un elicottero della Guardia Costiera che, raggiunta limbarcazione, hanno in un primo momento avvistato una zattera di salvataggio senza alcuna traccia dei naufraghi, individuati successivamente a bordo di un gonfiabile a motore e poi scortati in porto. Al vaglio della Guardia Costiera le dinamiche dellevento per lindividuazione delle cause e per il contenimento di eventuali conseguenze dannose per lambiente. #SAR #SicurezzaNavigazione