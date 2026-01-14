Echipajul, format din 14 cetățeni iranieni și indieni, a emis un apel de urgență și a fost salvat de Garda de Coastă a Turkmenistanului.

Din octombrie 2024 și până în decembrie 2025, Rona a efectuat 20 de călătorii între porturile iraniene Amirabad și Anzali și porturile rusești Astrahan și Mahacikala.

⚡️⚡️⚡️ An Iranian vessel used to transport weapons to Russia is sinking in the Caspian Sea



În momentul scufundării, nava se îndrepta către Astrahan. Potrivit CNN, Iranul și Rusia transportă în principal arme pe calea maritimă Astrahan – Amirabad – Anzali. The Wall Street Journal a descoperit că sute de mii de obuze de artilerie și alte muniții au fost transportate către Rusia pe această rută.

Pe 12 decembrie 2025, Ucraina a lovit două nave rusești în timp ce transportau arme și echipamente militare din Iran către Rusia, precum și o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică. Cele două nave se află sub sancțiunile Statelor Unite.

De asemenea, pe 19 decembrie, armata ucraineană a lovit o navă militară rusă care patrula în apropierea unei platforme petroliere și gaziere din Marea Caspică. În plus, din decembrie încoace, forțele ucrainene au atacat de cel puțin cinci ori câmpurile petroliere rusești din Marea Caspică.