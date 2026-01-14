Echipajul, format din 14 cetățeni iranieni și indieni, a emis un apel de urgență și a fost salvat de Garda de Coastă a Turkmenistanului.

Din octombrie 2024 și până în decembrie 2025, Rona a efectuat 20 de călătorii între porturile iraniene Amirabad și Anzali și porturile rusești Astrahan și Mahacikala.

În momentul scufundării, nava se îndrepta către Astrahan. Potrivit CNN, Iranul și Rusia transportă în principal arme pe calea maritimă Astrahan – Amirabad – Anzali. The Wall Street Journal a descoperit că sute de mii de obuze de artilerie și alte muniții au fost transportate către Rusia pe această rută.

Pe 12 decembrie 2025, Ucraina a lovit două nave rusești în timp ce transportau arme și echipamente militare din Iran către Rusia, precum și o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică. Cele două nave se află sub sancțiunile Statelor Unite.

De asemenea, pe 19 decembrie, armata ucraineană a lovit o navă militară rusă care patrula în apropierea unei platforme petroliere și gaziere din Marea Caspică. În plus, din decembrie încoace, forțele ucrainene au atacat de cel puțin cinci ori câmpurile petroliere rusești din Marea Caspică.

Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Ciprian Ciucu anunță că Primăria Capitalei va intra în faliment dacă nu primește mai mulți bani de la Guvern
Știri România 14 ian.
Ciprian Ciucu anunță că Primăria Capitalei va intra în faliment dacă nu primește mai mulți bani de la Guvern
Un impiegat a trimis un tren pe direcția greșită, l-a pus pe mecanic să dea înapoi și a modificat ulterior registrul de mișcare
Știri România 14 ian.
Un impiegat a trimis un tren pe direcția greșită, l-a pus pe mecanic să dea înapoi și a modificat ulterior registrul de mișcare
Cine este Nicu Grigore, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 14 ian.
Cine este Nicu Grigore, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă
Stiri Mondene 14 ian.
Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea Congresului: „Avem o propunere pentru reformă"
Politică 14 ian.
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea Congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate". Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații"
Politică 14 ian.
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
