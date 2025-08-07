O pasăre de pradă a provocat un incendiu în Canada, după ce a scăpat din cioc un pește pe o linie de înaltă tensiune

Flăcările au fost rapid aduse sub control cu ajutorul pompierilor și al angajaților unei ferme din apropiere, care au intervenit prompt. În total, au fost folosiți 18.000 de litri de apă pentru stingerea incendiului.

O investigație a Departamentului de Pompieri din Ashcroft a stabilit că pasărea de pradă capturase peștele la aproximativ trei kilometri, dintr-un râu, dar, epuizată de căldură și greutatea prăzii, l-a scăpat exact pe linia electrică.

Scânteile produse au căzut pe sol și au aprins iarba uscată, provocând incendiul.

Pompierii au tratat situația cu umor, comentând pe rețelele sociale: „O altă ipoteză ar fi că s-a săturat de pește crud și voia să încerce pește fript”.

Ei au postat și o fotografie cu peștele carbonizat în urma incidentului. Vulturul însă a scăpat teafăr și este în libertate.

Peștele care a declanșat incendiul din Canada. Foto: X

Autoritățile avertizează că aproape 60% din Columbia Britanică se confruntă cu secetă severă, ceea ce face ca riscul de incendii să fie foarte ridicat.

