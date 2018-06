Românca a fost surprinsă să vadă că abonamentul făcut la compania Vodafone i-a fost suspendat pentru că nu a confirmat plata facturii de ” ZERO lei”.

Redăm integral mesajul publicat de Flaviana Marcu pe pagina de Facebook:

Sa invatam de la VODAFONE cum e cu lucrul bine facut! Intai ameninti clientul ca daca nu iti achita ZERO lei, ii tai dreptul la comunicare. Apoi, pentru ca acel client nu ti-a platit ZERO lei ( doar ce platise 100 oricum cu cateva zile inainte) ..il restrictionezi. Pana nu vine cu factura pentru ZERO lei..nu-l mai lasi sa vorbeasca…nenorocitul care e el si nu plateste ZERO lei. P.S – pana si robotica Andreea spunea clar si raspicat ca nu ai facturi neachitate…dar cu toate acestea…nici telefon nu ai..ca nu meriti !!!!!!

