Rhianna Shaw, în vârstă de 29 de ani, a declarat că „totul a devenit atât de liniștit”, după ce a luat decizia de a nu mai respira în timp ce se afla sub zăpadă pe o pârtie de schi din Alpii austrieci în februarie 2012.

Era la schi cu prietenii la stațiunea St Anton din Austria, când s-a ciocnit cu un alt schior și au căzut amândoi în zăpadă. Imediat după aceea a simțit ca un duș de zăpadă, dar apoi și-a dat seama că de fapt era prinsă de o avalanșă.

„Dar dintr-o dată am simțit că nu mă mai puteam mișca din cauza greutății zăpezii. În câteva secunde nu mai puteam respira. Am încercat să țip, dar a devenit evident că nimeni nu mă auzea. Așa că am decis să nu mai respir și totul a devenit foarte liniștit”, a povestit tânăra.

Ea spune că totul era ca un vis pe care și-l poate aminti însă foarte bine. „Am început să merg pe o cărare printr-o pădure liniștită. Totul a fost la fel de luminos ca ziua, dar era ciudat tot calmul care mă înconjura. Și pe jos părea că era un fel de zăpadă, doar că nu ca cea pe care o știam eu”, a explicat tânăra ce a văzut în cele 20 de minute de moarte clinică

Experții spun că nu este nimic supraviețuitorii morții clinice rămân „prinși” în interiorul corpului chiar și după ce inima noastră nu mai bate. Dr. Sam Parina și echipa sa din cadrul Universității din New York Langone School of Medicine au lansat un studiu privind conștiință după moarte.

Ei au descoperit că supraviețuitorii atacurilor de cord erau conștienți de ceea ce se întâmpla în jurul lor în timp ce erau „morți” înainte de a fi readuși la viață.

Rhianna a supraviețuit datorită prietenilor ei care au căutat-o intens sunând-o permanent pe telefon. „De fapt, numai din întâmplare am fost găsită. Prietenii mei mi-au spus că tocmai își lipiseră mâinile de zăpadă când au găsit unul dintre bețele mele de schi și apoi au dat de piciorul meu. Fața mea era complet albă, aveam buze purpurii și nu aveam puls, dar îmi amintesc că m-am trezit când l-am simțit pe prietenul meu că mă săruta.

Doctorul mi-a spus că există 6% șanse de supraviețuire după sufocarea pe care am suferit-o”, a mai spus tânăra.

Stațiunea de schi St Anton este cunoscută pentru condițiile sale periculoase de pe pârtiile de schi.

Citește și: Nu le rata când apar la cinema! Care sunt cele mai așteptate filme din 2019. Revin pe marele ecran regizori precum Quentin Tarantino, Martin Scorsese, James Cameron sau frații Russo