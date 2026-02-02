46 km/h într-o zonă de 30 km/h. Limita era semnalizată de trei ori

A conduce cu 46 km/h într-o zonă cu limită de 30 km/h înseamnă, din punct de vedere matematic, o depășire de 16 km/h, respectiv cu 53% peste limita permisă. În traficul urban, pe artere principale bine dezvoltate, astfel de depășiri nu sunt rare. Însă se pune întrebarea: este vorba automat despre o încălcare intenționată a regulilor sau despre neglijență?

Asupra acestui aspect a fost nevoit să se pronunțe recent un tribunal, într-un caz care a implicat o șoferiță.

În cazul respectiv, limita de viteză era indicată în mod clar prin trei semne de circulație. Cu toate acestea, Tribunalul Districtual din Landstuhl (dosar nr. 2 OWi 4211 Js 8201/25) a decis că, în cazul unei limite foarte scăzute de viteză, depășirea relativă de 40% sau mai mult nu este, prin ea însăși, suficientă pentru a demonstra intenția. Informația a fost transmisă de Grupul de lucru pentru drept rutier din cadrul Asociației Avocaților Germani (DAV).

Autoritatea a presupus inițial intenția

În primă instanță, autoritatea administrativă competentă a considerat că este vorba despre un act intenționat, relatează publicația t-online.de. O depășire relativă atât de mare ar indica, potrivit acesteia, o ignorare conștientă și constantă a limitei de viteză.

Situația a fost agravată de faptul că șoferița nu a oferit explicații suplimentare cu privire la acuzație și nici nu a susținut că ar fi trecut cu vederea indicatoarele rutiere.

Totuși, aceasta a formulat contestație, iar cazul a ajuns în fața instanței.

Șoferița, amendată pentru neglijență, nu pentru intenție

Tribunalul Districtual din Landstuhl a apreciat că depășirea vitezei în sine nu constituie o dovadă suficientă a comportamentului intenționat. Deși o depășire de 40% sau mai mult poate reprezenta un indiciu al intenției, acest criteriu nu se aplică fără limite, în special în cazul unor restricții foarte scăzute, precum limita de 30 km/h.

Pentru a stabili intenția, ar fi fost necesare alte indicii, cum ar fi o viteză absolută deosebit de ridicată. Acestea nu au fost identificate în acest caz. În afara zonelor de 30 km/h, limita de viteză în localități este de 50 km/h, iar această valoare nu a fost depășită.

Nici existența celor trei indicatoare nu a fost considerată o dovadă clară că șoferița era conștientă de depășirea concretă a vitezei. Pe scurt, potrivit instanței, o persoană poate ști că limita este de 30 km/h fără să își dea seama că rulează peste această viteză. În consecință, șoferița a fost sancționată doar pentru comportament neglijent, cu o amendă de 70 de euro. Potrivit DAV, în cazul unei încălcări intenționate, suma ar fi fost, de regulă, dublă, respectiv 140 de euro.

Depășirea vitezei în zona de 30 km/h: amenzi și puncte

O depășire a vitezei într-o zonă de 30 km/h poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 30 și 800 de euro, în funcție de gravitatea abaterii. Mai jos, lista sancțiunilor posibile:

10 km/h peste limită : 30 euro

: 30 euro 11–15 km/h peste limită : 50 euro

: 50 euro 16–20 km/h peste limită : 70 euro

: 70 euro 21–25 km/h peste limită : 115 euro | 1 punct

: 115 euro | 1 punct 26–30 km/h peste limită : 180 euro | 1 punct | 1 lună suspendare (dacă este a doua abatere de acest tip într-un an)

: 180 euro | 1 punct | 1 lună suspendare (dacă este a doua abatere de acest tip într-un an) 31–40 km/h peste limită : 260 euro | 2 puncte | 1 lună suspendare

: 260 euro | 2 puncte | 1 lună suspendare 41–50 km/h peste limită : 400 euro | 2 puncte | 2 luni suspendare

: 400 euro | 2 puncte | 2 luni suspendare 51–60 km/h peste limită : 560 euro | 2 puncte | 2 luni suspendare

: 560 euro | 2 puncte | 2 luni suspendare 61–70 km/h peste limită : 700 euro | 2 puncte | 3 luni suspendare

: 700 euro | 2 puncte | 3 luni suspendare Peste 70 km/h peste limită: 800 euro | 2 puncte | 3 luni suspendare

Pentru șoferii aflați în perioada de probă, o depășire de peste 21 km/h atrage, pe lângă amendă, măsuri suplimentare precum prelungirea perioadei de probă sau participarea la un curs de reeducare rutieră.

Care sunt limitele de viteză în România

În România, limitele de viteză depind de tipul drumului, de categoria vehiculului și de faptul că te afli în localitate sau în afara ei. Regulile sunt stabilite de Codul Rutier și de documentele UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România).

În localități:

Limita generală pentru autoturisme și motociclete (categoriile A, B) este 50 km/h .

. Pe anumite sectoare din interiorul localității, administratorul drumului poate stabili până la 80 km/h (cu avizul Poliției Rutiere), dar și limite mai mici (minim 30 km/h pentru autovehicule, 10 km/h pentru tramvaie).

În afara localităților:

Pentru autoturisme și motociclete (A, B):

Autostrăzi : 130 km/h .

: . Drumuri expres : 120 km/h .

: . Drumuri naționale europene (E) : 100 km/h .

: . Alte drumuri naționale, județene, comunale: 90 km/h.

Pentru camioane și autobuze (C, D, D1):

Autostrăzi: 110 km/h .

. Drumuri expres/DN‑E: 90 km/h .

. Alte drumuri: 80 km/h.

Pentru șoferii cu permis de conducere de până la un an sau pentru anumite categorii de vehicule (A1, B1, C1), limitele pot fi mai mici (de exemplu 70-80 km/h în afara localității).

În intersecții nedirijate, curbe periculoase sau în condiții de vreme rea, viteza trebuie redusă chiar și sub limita legală, iar uneori este impusă limita de 30 km/h.

Cu câți km/h pot depăși șoferii limita de viteză fără să fie amendați

În prezent, monitorizarea vitezei automobilelor pe drumurile publice este realizată cu ajutorul anumitor tehnologii, cum ar fi radarele fixe și cele mobile, care sunt calibrate pentru a detecta orice depășire a limitei legale admisă. Poliția Rutieră utilizează sute de astfel de radare pentru a măsura viteza cu care se deplasează autovehiculele pe diverse drumuri de pe teritoriul țării.

Este important de știut că aceste dispozitive sunt capabile să măsoare viteza unui autovehicul chiar și de la o distanță de 1.200 de metri.

În același timp, există și camere video, amplasate în anumite puncte strategice, care îi identifică pe șoferii care depășesc limita de viteză, pe cei care nu respectă semnificaţia culorii roşii a semaforului sau a regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată, conduc pe drumurile publice un automobil neînmatriculat ori au un comportament agresiv în trafic.

Există numeroase situații în care șoferii depășesc cu câțiva kilometri limita de viteză. În general, aceste abateri minore nu sunt sancționate de lege, atât timp cât nu se încalcă și alte reguli de circulație. În trecut, se putea depăși viteza maximă admisă cu până la 10 km/h. Acum însă, această limită a fost redusă la jumătate. Cu alte cuvinte, viteza maximă poate fi depășită cu cel mult 5 km/h. Spre exemplu, pe un drum unde limita de viteză este de 120 km/h, șoferii nu au voie să circule cu mai mult de 125 km/h.

