Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani a transmis, miercuri, că la două zile după decesul unei tinere de 17 ani a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„În data de 16.07.2022, o minoră în vârstă de 17 ani, a decedat în cadrul Secţiei Chirurgie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Pantelimon Focşani, urmare a unor complicaţii survenite după o procedură medicală de naştere prin cezariană”, au transmis procurorii.

Potrivit Parchetului, în cauză s-a început urmărirea penală in rem şi in personam faţă de un număr de trei persoane, medici în cadrul unităţii spitaliceşti anterior amintite, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual şi favorizarea făptuitorului.

Marţi, poliţişti din cadrul I.P.J Vrancea au pus în executare sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani şapte mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele unor persoane, precum şi la sediul Spitalului Judeţean Sf. Pantelimon Focşani.

„În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptelor urmărite şi pentru aflarea adevărului în cauză în scopul tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani.

