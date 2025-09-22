Victima se afla singură în apartament și era în dormitor când a auzit zgomote în bucătărie. A mers acolo pentru a vedea ce se întâmplă, iar pe hol a dat nas în nas cu un bărbat necunoscut care se dezbrăcase de cămașă. Când a văzut-o pe femeie, acesta a fugit din casă, apoi s-a urcat pe o bicicletă si a dispărut.

În grabă, acesta și-a uitat cămașa de care se dezbrăcase, dar și bagajele, în care au fost descoperite bunuri personale, bani și un grinder pentru canabis.

Imediat, femeia a alertat Poliția, care a informat-o că același bărbat pătrunsese în ziua respectiva în alt apartament, tot pe fereastră.

Duminică seară, în jurul orei 22.30, în urma verificărilor, oamenii legii au depistat un bărbat de 40 de ani, care manifesta un comportament nefiresc, în apropierea străzii Victor Gaga din Timișoara. Suspectul a fost transportat la Clinica psihiatrică Eduard Pamfil, iar polițiștii au deschis un dosar de violare de domiciliu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE