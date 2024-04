Mărturia tinerei care a mers să reclame că un polițist a violat-o. Femeia spune că a fost ținută trei ore „înțepenită pe un scaun” în camera de interogatoriu

Conducerea Poliției Prahova a organizat joi, 18 aprilie, o conferință de presă cu privire la evenimentele reclamate de femeia în vârstă de 36 de ani. În timpul conferinței au fost prezentate informații inexacte, care par să favorizeze polițistul incriminat. În paralel cu ancheta internă a IJP Prahova, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești au început audierile cu privire la acuzațiile de viol.

Invitată în locuința polițistului

Femeia în vârstă de 36 de ani, mama unui copil cu handicap, s-a prezentat în data de 8 aprilie 2024 la Secția 4 Poliție din Ploiești pentru a depune o reclamație cu privire la un caz de înșelăciune și amenințare. Tânăra a sesizat că a fost păcălită la vânzarea unui automobil.

Dosarul a fost repartizat unui agent intrat în sistem în urmă cu un an. Femeia și polițistul de caz au făcut schimb de numere de telefon, pentru a ține legătura pe parcursul anchetei. Agentul i-a transmis reclamantei că poate să-i semnaleze rapid, astfel, dacă este amenințată de cei pe care îi reclamase.

Tânăra acuză că, la scurt timp după ce a plecat din secție, a fost contactată telefonic, prin intermediul aplicației WhatsApp, de agentul repartizat, care i-a propus să se întâlnească în afara sediului poliției pentru a discuta detalii legate de anchetă.

Ulterior, polițistul a invitat-o la el acasă, invocând că femeia ar putea fi urmărită. Aceasta a refuzat inițial, dar în cele din urmă a acceptat, după lungi insistențe ale agentului, să se întâlnească în parcarea din fața blocului unde locuia bărbatul, precizându-i totuși cu fermitate că ea nu va coborî din mașină.

Acest episod este dovedit de capturi ale conversației purtate pe WhatsApp de cei doi, publicate de site-ul local de știri Ziarulincomod.ro.

„Nu am la ce să vin. Nu am ce să discut. Te-a apucat dragul de mine în două ore. Hai că prea bate la ochi”, este mesajul transmis inițial de femeie polițistului care o invitase la el acasă.

Mesaj transmis de femeie polițistului. Foto: ziarulincomod.ro

În timpul conferinței de presă organizate joi, 18 aprilie, conducerea Inspectoratului de Poliție Prahova a susținut exact contrariul, arătând, atât în timpul declarațiilor, cât și în comunicatul de presă transmis ulterior, că femeia ar fi fost cea care l-a contactat pe polițist și tot ea ar fi solicitat întâlnirea.

Comunicat de presă IJP Prahova

Supravegheată de „mai multe siluete” în camera de interogatoriu

Femeia a acceptat totuși să urce în apartamentul polițistului, unde, susține aceasta, a fost forțată să întrețină relații sexuale, „deși se afla în acea perioadă a lunii”, potrivit declarațiilor date site-ului de știri ziarulincomod.ro, dar și supusă unor perversiuni sexuale.

A doua zi, tânăra a mers din nou la Secția 4 Poliție Ploiești, de data aceasta pentru a reclama că a fost violată de polițist. La sediul instituției, spune ea, potrivit sursei citate, nu a fost luată în serios, ba chiar a fost umilită și intimidată, ținută timp de trei ore „înțepenită pe un scaun” în camera de interogatoriu prevăzută cu geam special cu oglindă de unde a fost supravegheată constant de „mai multe siluete”.

„Da, a recunoscut de față cu șeful lui”

A acceptat în cele din urmă să discute cu ea adjunctul secției, comisarul Florin Mihalcea. Tânăra susține că ofițerul Mihalcea a avut o atitudine „zeflemistă”, cerându-i să povestească ce s-a întâmplat de față cu polițistul acuzat de viol, chemat și el în birou. Agentul a recunoscut de față cu superiorul său că a întreținut relații sexuale cu tânăra în apartamentul său.

„L-am întrebat dacă recunoaște că i-am spus «Nu!» în mod repetat. Și, da, a recunoscut de față cu șeful lui, care s-a transfigurat în secunda doi”, a povestit femeia jurnaliștilor de la Ziarulincomod.ro.

După acest dialog în trei, tinerei nu i s-a luat o declarație oficială, ba mai mult, a fost trimisă acasă „să se liniștească” și să meargă la medic, dacă se simte rău.

Ce măsuri n-a luat imediat șeful secției de poliție

Conform procedurilor, adjunctul secției avea obligația să se autosesizeze de îndată, dar și să anunțe conducerea Inspectoratului Județean de Poliție cu privire la faptul că o femeie acuză că a fost violată de un polițist. Acest lucru nu s-a întâmplat decât mult mai târziu, abia după ce polițiștii au aflat că femeia a mers la parchet să depună plângerea de viol.

„Tocmai de aceea am dispus declanșarea cercetării prealabile și față de comanda secției de poliție. Trebuia să se autosesiseze, să ne sesizeze, să dispună măsuri de aducere la cunoștință la unitatea de parchet. Având în vedere că este polițist, să stabilească dacă are aviz de poliție judiciară sau dacă nu are. Dacă are aviz de poliție judiciară, competența de sesizare era către parchetul tribunalului, neavând aviz, parchetul competent era parchetul de pe lângă judecătorie”, a explicat comisarul-șef Ginel Preda, adjunctul IJP Prahova, în cadrul conferinței de presă organizată joi, 19 aprilie, la Ploiești.

Sunată de șeful secției în timp ce se afla la parchet

Convinsă că nu va găsi înțelegere la Poliție, femeia a mers la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, unde a depus o plângere împotriva polițistului. Abia atunci, șefii Secției 4, la două zile de la presupusul abuz sexual, au înștiințat conducerea IJP Prahova, deși raportarea trebuia făcută de îndată.

La sediul parchetului, în timp ce tânăra scria plângerea pe un hol, a fost văzută chiar de către polițistul pe care îl reclama. Agentul era în misiune și însoțea un infractor. Tânăra susține că, la scurt timp, a fost contactată telefonic de adjunctul Secției 4, comisarul Florin Mihalcea, care a întrebat-o de ce a mers la parchet și împotriva cui face plângere.

Femeia declară că i-a spus ofițerului motivul real al prezenței sale la parchet. Imediat după aceea, conducerea Secției 4 de Poliție a anunțat superiorii de la inspectorat cu privire la situația creată.

„Noi am luat la cunoștință cu privire la acest eveniment în ziua de 11 aprilie (n.r. – la două zile de la presupusul viol), zi în care am fost informați și de către unitatea de parchet că a fost depusă plângerea penală a femeii respective”, a declarat comisarul-șef Ginel Preda, în timpul conferinței de presă.

Leziuni traumatice pe sân, coapsă și vagin

Reprezentanții Poliției Prahova au precizat că vor fi dispuse percheziții informatice ale telefonului pentru a se stabili dacă „frânturile de conversații” aduse drept dovezi sunt autentice. În plus, poliția încearcă să recupereze dialogul integral, având în vedere că polițistul incriminat a șters între timp mesajele trimise de el către femeie.

În paralel cu ancheta internă a IJP Prahova, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești au început audierile cu privire la acuzațiile de viol.

În cursul zilei de vineri, 19 aprilie, tânăra a fost examinată medico-legal la Serviciul de Medicină Legală Prahova, iar concluziile medicului legist indică faptul că prezintă leziuni traumatice pe sân, coapsă și vagin, chiar și la zece zile de la presupusa faptă.

Agentul acuzat de viol va fi pus la dispoziția Poliției și i se va interzice să lucreze cu publicul doar dacă va fi inculpat în dosarul penal deschis la parchet. Până atunci va merge la serviciu fără restricții.

Potrivit unor surse judiciare, în cadrul dosarului penal urmează să fie audiat adjunctul Secției 4 Poliție, agentul acuzat de viol, dar și colegul de apartament al acestuia. Comandanții secției de poliție pot fi acuzați de „omisiunea sesizării organelor judiciare”, infracțiune pentru care pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 7 ani.

