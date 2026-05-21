Dar, odată cu bucuria întoarcerii, intră în scenă și tot ce înseamnă organizare financiară: schimb valutar, transferuri de bani, plăți în România, acces la conturi și administrarea cheltuielilor între două țări, două monede și, de multe ori, mai multe bănci.

Cum își gestionează banii românii din diaspora când vin acasă

Cifrele confirmă că această realitate este ceva mai complicată decât pare. Potrivit unui studiu recent realizat de Raiffeisen Bank, 4 din 10 români din diaspora își păstrează economiile în conturi în valută înainte de a veni în România, 16% aleg să scoată cash în valută, iar 15% transferă bani într-un cont deschis la o bancă din România.

Pornind de la această realitate, Raiffeisen Bank România pregătește lansarea Contului Diaspora, o soluție bancară digitală construită special pentru românii care trăiesc și lucrează în străinătate, dar care continuă să aibă responsabilități sau planuri cu cei dragi acasă. Noul Cont Diaspora este pentru clienții care vor să își gestioneze rapid și eficient banii, atât atunci când vin în țară precum și când au nevoie să facă operațiuni financiare din afara României.

O relație financiară mai simplă cu România

Contul Diaspora poate fi deschis 100% online, direct din aplicația de mobile banking, și include numeroase beneficii: cont gratuit în euro , cu transferuri nelimitate și fără comision, cont în lei cu toate încasările și plățile gratuit, schimb valutar la curs BNR (până la 1500 euro/zi, în zilele lucrătoare, între 10:00 și 11:00) sau curs valutar dinamic, avantajos (în zilele lucrătoare între 8:30 – 18:00), card de debit „digital first” în lei, care poate fi folosit imediat după înrolare, și acces la Smart Mobile – aplicația mobilă gratuită și sigură, cu acces la toate produsele și serviciile.

Un produs gândit pentru mobilitate și conectare

Pe lângă beneficiile principale – costuri și comisioane zero pentru deschiderea contului și pentru transferuri și schimburi valutare la curs BNR în anumite intervale – Contul Diaspora mai oferă:

retrageri Lei nelimitate și fără comisioane de la bancomatele oricărei bănci din România

Taxă redusă de livrare a cardului în străinătate, la fel ca pentru livrarea în România

deschiderea de produse de economisire cu dobânzi avantajase, inclusiv depozitul la termen Fresh Money

acces la planuri de investiții cu grade variabile de risc

Pachetul va fi disponibil pentru românii din Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova și Spania. Primii 30.000 de clienți care își deschid pachetul de cont Diaspora, pot obține bonusuri totale de până la 500 EUR garantat, echivalent în lei: până la 100 EUR pentru că devin clienți, ulterior până la 400 EUR garantat, echivalent în lei, dacă își aduc și prietenii la Raiffeisen Bank.

Până la lansarea oficială, românii interesați se pot înscrie deja pe lista dedicată de pe pagina oficială: https://www.raiffeisen.ro/ro/diaspora.html#aplica

Foto: Raiffeisen