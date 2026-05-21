Dar, odată cu bucuria întoarcerii, intră în scenă și tot ce înseamnă organizare financiară: schimb valutar, transferuri de bani, plăți în România, acces la conturi și administrarea cheltuielilor între două țări, două monede și, de multe ori, mai multe bănci.

Cum își gestionează banii românii din diaspora când vin acasă

Cifrele confirmă că această realitate este ceva mai complicată decât pare. Potrivit unui studiu recent realizat de Raiffeisen Bank, 4 din 10 români din diaspora își păstrează economiile în conturi în valută înainte de a veni în România, 16% aleg să scoată cash în valută, iar 15% transferă bani într-un cont deschis la o bancă din România

Pornind de la această realitate, Raiffeisen Bank România pregătește lansarea Contului Diaspora, o soluție bancară digitală construită special pentru românii care trăiesc și lucrează în străinătate, dar care continuă să aibă responsabilități sau planuri cu cei dragi acasă. Noul Cont Diaspora este pentru clienții care vor să își gestioneze rapid și eficient banii, atât atunci când vin în țară precum și  când au nevoie să facă operațiuni financiare din afara României.

O relație financiară mai simplă cu România

Contul Diaspora poate fi deschis 100% online, direct din aplicația de mobile banking, și include numeroase beneficii: cont gratuit în euro , cu transferuri nelimitate și fără comision, cont în lei cu toate încasările și plățile gratuit, schimb valutar la curs BNR (până la 1500 euro/zi,  în zilele lucrătoare, între 10:00 și 11:00) sau curs valutar dinamic, avantajos (în zilele lucrătoare între 8:30 – 18:00), card de debit „digital first” în lei, care poate fi folosit imediat după înrolare, și acces la Smart Mobile – aplicația mobilă gratuită și sigură, cu acces la toate produsele și serviciile.

Un produs gândit pentru mobilitate și conectare

Pe lângă beneficiile principale – costuri și comisioane zero pentru deschiderea contului și pentru transferuri și schimburi valutare la curs BNR în anumite intervale – Contul Diaspora mai oferă:

  • retrageri Lei nelimitate și fără comisioane de la bancomatele oricărei bănci din România
  • Taxă redusă de livrare a cardului în străinătate, la fel ca pentru livrarea în România
  • deschiderea  de produse de economisire cu dobânzi avantajase, inclusiv depozitul la termen Fresh Money
  • acces la planuri de investiții cu grade variabile de risc

Pachetul va fi disponibil pentru românii din Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova și Spania. Primii 30.000 de clienți care își deschid pachetul de cont Diaspora, pot obține bonusuri totale de până la 500 EUR garantat, echivalent în lei: până la 100 EUR pentru că devin clienți, ulterior până la 400 EUR garantat, echivalent în lei, dacă își aduc și prietenii la Raiffeisen Bank. 

Până la lansarea oficială, românii interesați se pot înscrie deja pe lista dedicată de pe pagina oficială: https://www.raiffeisen.ro/ro/diaspora.html#aplica

Foto: Raiffeisen

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Știri România 21 mai
Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Știri România 21 mai
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Parteneri
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
Adevarul.ro
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Exclusiv
Stiri Mondene 21 mai
Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Stiri Mondene 21 mai
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Mediafax.ro
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
Politică 21 mai
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Politică 21 mai
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Fanatik.ro
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)