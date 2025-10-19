Locuitorii din Voluntari nu vor avea gaze naturale până luni dimineața

Un incident grav a lăsat aproximativ 14.000 de oameni din Voluntari, fără gaze naturale. Incendiul, izbucnit duminică dimineață, în parcarea unui hotel pe Bulevardul Pipera, a cauzat întreruperea alimentării cu gaz pe o perioadă mai lungă de timp.

Reluarea furnizării este estimată pentru luni, 20 octombrie, începând cu ora 09.00. Compania Neogas Grid S.A. a intervenit prompt pentru a asigura siguranța zonei, potrivit Antena 3 CNN.

„Echipele de intervenție Neogas Grid S.A. au acționat prompt, luând primele măsuri de siguranță și procedând la închiderea gazelor dintr-o vană situată în apropierea stației de reglare-măsurare presiune (SRMP) Pipera, pentru a preveni orice risc suplimentar”, au transmis reprezentanții companiei.

Măsurile de siguranță implementate după incendiul de pe Bulevardul Pipera

Echipele de intervenție au închis gazele din zonă duminică dimineața, după incendiul de pe Bulevardul Pipera.

Recomandări pentru cei aproximativ 14.000 de oameni care au rămas fără gaze în Voluntari

Neogas avertizează consumatorii să nu încerce repornirea instalațiilor pe cont propriu. De asemenea, este interzisă utilizarea flăcărilor deschise sau a aparatelor electrice în zonele afectate.

„Nu se vor utiliza flăcări deschise, aparate electrice, comutatoare sau alte surse de scântei în zone unde se simte miros de gaze naturale”, a avertizat furnizorul.

Locuitorii sunt îndemnați să sune la TelVerde 0800.080.003 dacă simt miros de gaze sau constată lipsa presiunii.

„Pentru siguranța utilizatorilor, punerea în funcțiune a instalațiilor se va face doar în prezența consumatorilor, fiind necesară semnătura de confirmare. În cazul în care utilizatorii nu se află la adresa de consum în momentul reluării alimentării, aceștia sunt rugați să contacteze Dispeceratul Neogas Grid S.A”, a mai precizat compania.

Două mașini au luat foc în parcarea unui hotel din Pipera

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 19 octombrie 2025 în parcarea unui hotel de pe bulevardul Pipera din Voluntari, Ilfov, după ce două mașini au luat foc. Flăcările s-au extins și la o conductă principală de alimentare cu gaze, ceea ce a creat un risc major de explozie. Ca urmare, hotelul cu parter și cinci etaje a fost evacuat preventiv, iar un număr de 40 de persoane au fost relocate în siguranță. Pentru a elimina pericolul, alimentarea cu gaze a fost întreruptă de echipele companiei furnizoare.

La fața locului acționează echipe de intervenție formate din patru autospeciale de stingere, două echipaje SMURD, un echipaj CBRN și unul de descarcerare. Circulația în zonă a fost blocată temporar pentru siguranța populației și facilitarea accesului echipelor de intervenție. Autoritățile monitorizează în continuare situația pentru a preveni reaprinderea focului și alte riscuri conexe, iar operațiunile sunt în dinamică.

