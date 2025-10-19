Pe bulevardul Pipera, vizavi de Școala Americană, o conductă principală de gaze s-a fisurat. Hotelul din zonă, o clădire cu parter și cinci etaje, a fost evacuat preventiv după ce echipele de intervenție au constatat scurgerea de gaz.

ISU București-Ilfov a raportat: „Incendiul la cele două autoturisme a fost stins. În acest moment asigurăm măsuri specifice de prevenire şi protecţie ca urmare a fisurării acestei conducte de gaze, ţinând cont ca este în apropierea unei construcţii P+5 (hotel)”.

Circulația în zonă a fost blocată temporar. Autoritățile au solicitat prezența unei echipe de intervenție de la furnizorul de gaz pentru a gestiona situația. Măsurile de siguranță au fost implementate rapid pentru a preveni orice risc suplimentar.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, echipele companiei de gaze au intervenit rapid şi au întrerupt alimentarea în zona conductei avariate. În total, 58 de persoane au fost evacuate din clădirea de cinci etaje, care funcţionează ca hotel. Autoritățile au precizat că, din fericire, nu s-au înregistrat victime.





