Există numeroși factori care influențează durata vieții, precum genele, ce nu pot fi controlate, stilul de viață sau mediul în care trăim care pot fi schimbate cu ușurință.

Potrivit unui studiu publicat de revista Nature, cercetătorii au stabilit că activitatea neuronală în exces ar scurta durata vieții, iar diminuarea acesteia ar putea avea efectul opus. Oamenii de știință spun că este vorba despre un rezultat preliminar al cercetării și că, în această fază, nu pot face recomandări medicale. Noua descoperire ar putea fi, însă, folositoare pentru a înțelege cum poate fi încetinit procesul de îmbătrânire. Cercetătorii cred că activitatea creierului ar putea fi influențată fie prin medicamente sau prin activități precum meditația, notează Time.

Oamenii de știință au pornit de la ipoteza potrivit căreia există o legătură între activitatea sistemului nervos și longevitate. Mecanismul care controlează stimularea creierului funcționează precum cel care controlează metabolismul, despre care până acum s-a crezut că are legătură cu durata vieții, susține dr. Dr. Bruce Yankner, profesor de genetică și neurologie la Facultatea de Medicină a Universității Harvard, unul dintre autorii studiului.

Inițial, dr. Yankner a considerat „contraintuitivă” asocierea dintre activitatea cerebrală redusă și longevitate deoarece credea că un creier activ poate influența în bine starea de sănătate și vitalitatea.

Oamenii longevivi ar avea o activitate cerebrală mai redusă

După ce au analizat țesuturi țesuturi cerebrale provenind de la sute de persoane decedate, cercetătorii au ajuns la concluzia că oamenii cu o activitate neuronală mai scăzută au trăit până la 90-100 ani, în timp aceia care și-au folosit mai mult creierul s-au stins la 70-80 de ani.

O posibilă explicație ar putea fi că, odată cu îmbătrânirea, creierul funcționează mai încet, spun oamenii de știință care au făcut mai multe experimente pe viermi, notează sursa citată.

Prin folosirea analizelor cu tomograful au descoperit că activitatea neuronală a viermilor s-a intensificat odată cu îmbătrânirea. În momentul în care le-a fost furnizată o substanță care să diminueze activitatea creierului, viermii au trăit mai mult. Iar atunci când cercetătorii au stimulat neuronii, viermii au murit mai repede.

Potrivit studiului, aceleași efecte au fost constatate în cazul experimentelor realizate pe șoareci de laborator.

Proteina care controlează activitatea neuronală, descoperită prin algoritmi

Cu ajutorul program pe calculator a fost identificată o proteină despre care cercetătorii cred că ar putea preveni apariția demenței.

„Este interesant că în momentul în care am stimulat producerea acestei proteine, viermele și-a diminuat nivelul de excitare a sistemului de nervos și a trăit mai mult (…) Când am făcut opusul, am obținut mai multă excitare (a sistemului nervos), iar viermele a trăit mai puțin”, a explicat Yankner.

Cercetătorii cred că identificarea modului în care funcționează proteina REST ar putea avea un rol important în combaterea bolilor neurodegenerative, precum Alzheimer.

Yoga și meditația ar putea prelungi viața

Cercetătorii sunt de părere că obiceiurile și modul în care ne comportăm afectează activitatea neuronală a creierului, iar activități relaxante, precum yoga sau meditația, ar putea prelungi viața.

