„Hi, guys, and welcome to Weekly Ops with Kandly!” (Bună, băieți, și bine ați venit la Weekly Ops cu Kandly) este salutul obișnuit al Oanei Lasconi la emisiunea ei online. Într-o engleză impecabilă, fiica Elenei Lasconi, vedeta PRO TV, prezintă știrile săptămânii pentru fanii jocului World of Tanks. „În ceea ce privește job-ul pe care îl am eu versus jobul pe care îl are mama, trebuie să fiu sincera: cred că al meu e mai distractiv. Mama trebuie să prezinte sau să vorbească despre multe nenorociri. Pentru mine, totul e mult mai pozitiv și niciodată nu trebuie să intervievez persoane care au trăit traume groaznice. În schimb, vorbesc cu developeri care lucrează la niște hărți superbe în grafică ultimul răcnet, de exemplu. E cu totul și cu totul altceva din punctul ăsta de vedere”, tranșează de la început lucrurile Oana.

Are 25 de ani și și-a tot căutat pasiunile. A început trei facultăți, fără să termine vreuna: Facultatea de Știinte Politice, Facultatea de Drept și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, cu specializare în literatura rusă.

„Nu mi s-a părut foarte important să închei nici una dintre ele, chiar dacă domeniile în sine încă îmi plac foarte mult. Rusa e o limbă superbă, mi se pare că sună foarte frumos și asta m-a atras la ea, pe lângă faptul că citeam Ilf și Petrov la vremea respectivă și mi-ar fi plăcut să înteleg genul ăsta de umor în original. Ideal, aș citi totul în original, însă nu mă văd străduindu-mă prea tare cu limba greacă, de exemplu. Am învățat alfabetul chirilic, niște construcții simple de una singură și m-am gândit că ar fi bine să am o diplomă, dacă tot plănuiam să fac asta. Nu mi-a luat mult să-mi dau seama că diploma nu a fost necesară, la fel cum am procedat și cu celelalte facultăți. La Drept am încheiat un an, însă fix de atât am avut nevoie, întrucât am rămas cu niște cunosținte de drept roman și câteva fraze lungi în latină, ceea ce e super când ieși cu prietenii în oraș. În timpul facultății de Drept, am realizat că vreau să fiu independentă și să lucrez, așa că mi-am început cariera cu un job entry level la Ubisoft. Atunci, nu părea o afacere prea bună, însă s-a dovedit a fi cea mai bună alegere din lume!”, povestește cu umor Oana.

Așa a început aventura ei corporatistă și jobul la World of Tanks a venit care o etapă următoare firească. Pe lângă rusă, Oana își perfecționează și franceza și spaniola. Are în plan și japoneza sau coreeană. Și când vezi cât de bine vorbește engleza, nici nu ți-ar trece prin minte că în timpul liceului îi era jenă să vorbească în public limba lui Shakespeare.

„Exersam în fața oglinzii, citeam, mă jucam cu păpușile în engleză, mă jucam jocuri în engleză pe consolă, mă uitam la filme… La un moment dat, toate astea s-au îmbinat în ceea ce se vede acum. Cred că e legat și de faptul că am ureche muzicală și îmi place să cânt, pentru că mereu am știut să reproduc sunete foarte ușor în general, iar asta ajută foarte mult. Mi-e ușor să am un accent aproape impecabil chiar și în franceză acum, însa pot vorbi mult mai puțin decât în engleză”, povestește fiica Elenei Lasconi.

World of Tanks este un joc de strategie extrem de popular. A intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai mare număr de jucători prezenți online în același timp – aproape o sută de mii și în 2013 aveau înregistrați 75 de milioane de useri. Și deși majoritatea sunt bărbați, Oana Lasconi aka Kandly s-a integrat perfect. „De când am intrat în lumea World of Tanks am cunoscut foarte multe jucătoare absolut pasionate de tancuri și de istorie. Avem foarte multe fete care fac livestream-uri pe Twitch și colaborează cu noi pentru activități, avem fete care scriu despre joc și despre ce se întâmplă în el și așa mai departe. Răspunsul e undeva la mijloc, însă ce e frumos este că indiferent de ce suntem, ne unesc aceleași pasiuni”, explică tânăra.

„Când eram mică îmi doream să fiu actriță, cântăreață și dansatoare”

Pasiunea ei pentru jocuri este aproape dintotdeauna. Se juca pe calculator sau pe Play Station sub nickname-ul Candelina, pe care ceilalți jucători l-au pocit în Kandly, Candelina fiind prea lung pentru lumea atât de rapidă a gamingului.

„Voiam să mă joc non stop și eram obsedată de tot ce însemna Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Tarzan, Mario, Jazz Jackrabbit, un joc destul de plictisitor cu echipamente de construcție și vehicule mari, o groază de racing games, etc. Nu îmi amintesc toate jocurile din listă, însă cam astea m-au marcat la început. Interacțiunea cu niște universuri atât de faine m-a făcut foarte fericită și nu aș fi putut să-mi imaginez ca nu aș face asta, adult fiind. Mă uitam la adulții din jurul meu și nu-mi venea să cred că nu se joacă, însă un pic mai acolo am înțeles că generațiile anterioare abia aveau acces la pâine, darămite la Spyro the Dragon. Ei bine, norocul meu a fost că industria a decolat în așa măsură încât să îmi pot permite o carieră în domeniu”, mai spune Oana.



A lucrat mult să ajungă la acest job pe care și l-a dorit atât de mult. Și bineînțeles, a ajutat-o și experiența pe care a căpătat-o la PRO TV, unde a făcut un internship și bineînțeles, învățăturile mamei sale, o profesionistă de televiziune:

„Mi-a fost foarte ușor să învăț de la ea și datorită faptului că suntem asemănătoare din multe privințe (avem o afinitate pentru muzică și ne place amândurora să cântăm, de exemplu). Când eram mică îmi doream să fiu actriță, cântăreață și dansatoare (nu știam că gaming-ul ar putea fi o opțiune), însă dintotdeauna am avut în minte și posibilitatea de a-i urma pașii mamei. Îi cunoșteam toți colegii și mă perindam prin Pro TV la ordinea zilei după școală. La câțiva ani după asta, am avut și un internship acolo, așa că am fost destul de familiarizată cu lumea televiziunii pentru o perioadă îndelungată.”

Deși este de doi ani în Paris, a venit în România o singură dată. În vacanțe, preferă să exploreze alte locuri, dar recunoaște că îi este și dor. „Mi-e dor de pisici, de familie, de prieteni și de anumite locuri, însă îmi place să mă concentrez pe ce am în prezent și să nu mă gândesc prea mult la asta, pentru că nu are rost. Vin mulți oameni la mine în vizită, iar atunci când voi ajunge și eu în țară vara asta va fi foarte frumos, așa că în final avem cu toții de câștigat niște super concedii”, spune fata.

Entuziastă, veselă, plină de energie. Oana mai că te face să te înscrii și tu pe World of Tanks și să te joci. Nu există un ambasador mai bun al lumii gamingului despre care spune că trebuie totuși tratată echilibrat, ca să mai lași loc și de altceva în viața ta. „Consider că lumea gaming-ului e cea mai frumoasă lume la care am putea avea acces. S-a dezvoltat foarte rapid ca industrie și a demonstrat de la bun început că nu are limite în ceea ce privește creativitatea, că arta poate lua mai multe forme decât credem, și mai ales că poate fi interactivă cu mare succes”, a mai povestit fiica Elenei Lasconi, într-o pauză de la știrile din lumea tancurilor.

