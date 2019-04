Oana Pellea, mesaj emoționant pe Facebook, în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 88 de ani

Redăm integral mesajul postat de Oana Pellea pe pagina ei de Facebook:

7 Aprilie 1931 s a născut tata. A petrecut pe pământ doar 52 de ani. De când a plecat mi e dor de el in fiecare zi.

Dacă mai aveți părinți pe pământ lăsați orice aveți de făcut și dați-le un telefon, strângeți-i in brațe, ascultați-i, vorbiți cu ei, întrebați i de tinerețea lor, de visele lor, de dorintele lor, plăngeti și râdeți impreuna cu ei, mangaiati-le sufletul și sărutați-le ochii, aveți grija de ei, îngrijiți-i și multumiți-le ca v-au dăruit VIAȚĂ.

Spuneti-le: TE IUBESC!

Va veni timpul când veti spune TE IUBESC către Cer…așa cum fac eu in FIECARE zi a vieții mele de când tata a plecat puțin…

deci:

Te iubesc,tata!