Oana Roman, despre diferențele dintre Papa Ioan Paul al II-lea și Papa Francisc. „Sunt personalități total diferite”

Oana Roman a fot invitată la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, unde a vorbit despre Papa Francisc, dar și despre Papa Ioan Paul al II-lea, care a vizitat și el România în anul 1999. Vedeta a afirmat că există diferențe mari între cei doi.

„Sunt două personalități total diferite. Papa Ioan Paul al II-lea era foarte în vârstă când a venit în România, era în suferință, fusese împușcat. A fost un moment de grație pentru mine, singurul moment în care am tremurat în fața cuiva. Francisc este un Papă-om, extrem de popular”, a declarat Oana Roman.

Fiica fostului premier al României, Petre Roman, l-a întîlnit pe Papa Ioan Paul al II-lea în urmă cu mulți ani. Ea a dezvăluit ce cadouri a primit de la acesta.

„Am o poză pe care o am şi o ţin la loc de mare cinste. Este singura dovadă concretă a întâlnirii cu Papa Ioan-Paul al II-lea, întâlnire pe care am putut să o am datorită funcției pe care tata o avea la acel moment.

Mi-a oferit o cutiuță albă cu însemnele papale care are înăuntru un rozariu sfințit de Papă”, a spus Oana Roman.

Papa Francisc a sosit astăzi, vineri 31 mai 2019, în România.Suveranul Pontif efectuează o vizită oficială de trei zile în țara noastră.

Citește și:

5 puncte esențiale despre europarlamentare: PSD, la cel mai slab rezultat istoric, comparabil doar cu venirea CDR, prima alternanță la guvernare!

Citește mai multe despre Oana Roman, Declarații, diferențe și personalităţi pe Libertatea.