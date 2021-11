Octavian Jurma arată că în această săptămână, incidenţa naţională va coborî sub 2,5 la mie, cu o săptămână mai repede decât prognoza pesimistă. „Tot în această săptămână, numărul de internări va coborî sub 10.000, iar cel al internărilor la ATI sub 1.500. Numărul deceselor va coborî sub 200 pe zi, mai repede decât prognoza”, scrie Octavian Jurma.

„Este o veste bună pentru noi, dar din exces de zel autorităţile au scăzut atât de mult testarea încât sunt şanse mari să coborâm sub 1.000 de cazuri pe zi înainte de 1 Decembrie şi poate chiar înainte de învestirea noului guvern”, adaugă Octavian Jurma.

Medicul mai spune că e mult mai probabil să rămânem în platou între 2.000 şi 3.000 de cazuri pe zi sau chiar să revenim pe creştere în decembrie.

