De Bobi Neacșu,

Tiberiu Stoian, patronul fabricii de ambalaje Exonia Iași, a anunțat că vrea să îi angajeze pe cei doi muncitori de la Ditrău.

„Vrem să angajăm personal atât din România, dar și din străinătate, dacă nu găsim în țară. Ar fi mai ușor pentru noi să angajăm persoane din regiunea Moldovei, dar dacă nu o să reușim, ne gândim și la angajați străini. În continuare vreau să-i angajez pe cei doi brutari din Sri Lanka. Am vorbit și cu prietenul meu, Ștefan Mandachi, care la rândul lui s-a oferit să-i angajeze, și vom vedea unde vor vrea cei doi brutari să vină. Momentan nu am fost contactați de către cei doi brutari din Sri Lanka, am încercat să luăm legătură cu primarul din Ditrău, dar nu am reușit. Noi încercăm în continuare să-i contactăm”, a spus Tiberiu Stoian, citat de BZI.

Experienţe bune cu angajaţi din Vietnam

Patronul Conest Iaşi este unul din primii angajatori din Iași care a adus personal străin. Acesta a angajat 40 de vietnamezi. Aceştia sunt plătiți cu 3.300 de lei lunar, salariul brut, plus alte beneficii.

„Noi suntem mulțumiți de angajații străini pe care îi avem în cadrul firmei. Au fost câteva situații, dar izolate, când nu s-au adaptat în țară și, conform contractului, au fost trimiși acasă, în Vietnam. Noi le-am oferit condiții bune de cazare, dimineața și seara mânăncă la Cavalerul Medieval. Noi avem acum 40 de angajați din Vietnam, care sunt muncitori, și intenționăm să mai aducem încă 45, tot din Vietnam, de la 1 aprilie. Poate am fi adus și din Sri Lanka, dar e o problemă cu mâncarea. Vietnamezii nu mănâncă aceeași mâncare ca cei din Sri Lanka”, a declarat Viorel Cozma, patronul Conest Iași.

Anul trecut numărul angajaţilor din afara UE în judeţul Iaşi a crescut de patru ori faţă de 2008, ajungând la peste 1.000 de persoane. Cei mai mulți străini angajați în Iași provin din Republica Moldova, Vietman sau Nepal. Cei mai mulţi dintre aceștia lucrează în construcții, agricultură sau restaurante și firme de transport.

