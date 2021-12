Comisia Europeană a decis marţi limitarea la nouă luni a valabilităţii certificatului verde pentru călătoriile intra-europene după vaccinarea anti-COVID-19 cu schema completă alcătuită din două doze (sau o doză în cazul vaccinului Johnson & Johnson), pentru a încuraja astfel vaccinarea cu doza a treia.

Decizia anunțată de executivul condus de Ursula von der Leyen vine în contextul răspândirii noii variante Omicron, în Uniunea Europeană, la fel ca în restul lumii.

Totuşi, Comisia Europeană recomandă statelor membre să aplice în general această regulă de nouă luni a valabilităţii certificatului verde fără doza booster, ca măsură menită să ofere „claritate” cetăţenilor.

Today, we adopt a binding acceptance period of 9 months for vaccination certificates for intra-EU travel.



A harmonised validity period for #EUCOVIDCertificate is a necessity for safe free movement and EU level coordination.