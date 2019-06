View this post on Instagram

21 May 2019 – the Day, when my life was divided into „before” and „after”. Everything that I was told about the changes occurring with a woman after the birth of a baby is true. This love is special. These feelings are completely new. I am greatful to Allah and my husband for our son. Now there are three of us. Thank you for choosing our family, Tengku Ismail Leon Petra Bin Tengku Muhammad V Faris Petra 21.05.2019- день, когда моя жизнь разделилась на „до” и „после”. Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша – чистая правда. Эта любовь- особенная. Эти чувства- совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра