Vameșii au verificat mai multe transporturi de marfă provenite din Statele Unite, destinate piețelor din Olanda și Cehia, care conțineau în principal jeleuri și borcane cu miere. În timpul controalelor, câinii de probă au semnalat rapid încărcăturile suspecte.

În urma analizelor suplimentare, autoritățile au confirmat prezența THC, ingredientul activ din marijuana, atât în miere, cât și în jeleuri.

Greutatea totală a produselor confiscate a fost de aproximativ 3.220 de kilograme.

Dulciurile care conțineau substanțe interzise urmau să fie introduse pe piață, fapt care a alarmat autoritățile.

Vameșul Jeroen, unul dintre ofițerii implicați în operațiune, a atras atenția asupra pericolului reprezentat de aceste produse: „Imaginați-vă că aceste «dulciuri» ar ajunge pe piață și copiii le-ar mânca din greșeală”.

Amintim de cazul unei fetițe de 3 ani, din Constanța, care a ajuns la spital după ce a mâncat din greșeală jeleuri cu droguri oferite de un bărbat la o petrecere.

Potrivit autorităților, toate produsele confiscate vor fi distruse.

Până în acest moment, nu au fost raportate arestări, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili originea exactă a transporturilor și rețeaua din spatele acestora.

