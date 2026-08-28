Olandezii o compară direct cu Skoda Octavia

AutoScout24 spune că Striker mizează pe exact lucrurile care au făcut populare Skoda Octavia Combi și vechile breakuri Volvo, cu mult spațiu, construcție simplă și costuri mai mici. Modelul are 4,62 metri lungime și este cu 18 centimetri mai scund decât Bigster, ceea ce îi dă o siluetă mult mai apropiată de un break clasic.

2026 Dacia Striker pic.twitter.com/9gqPVOa78l — Auto Hail Garage (@primerelic) July 10, 2026

Designul este partea care i-a surprins cel mai tare pe jurnaliștii olandezi. Striker este considerat mai rafinat decât Jogger, iar linia spatelui îl face să pară mai elegant decât alte modele Dacia.

„Uau, o Dacie elegantă!”, scrie AutoScout24 despre versiunea verde metalizat.

Publicația remarcă și faptul că mașina nu încearcă să pară agresivă cu orice preț, iar proporțiile sunt considerate echilibrate.

Portbagaj de până la 600 de litri, trei motorizări și versiune 4×4

Striker oferă un portbagaj de până la 600 de litri. Este mai puțin decât Skoda Octavia Combi, care ajunge la aproximativ 640 de litri, și decât Dacia Jogger, cu până la 708 litri, dar noul model încearcă să compenseze printr-un design mai elegant.

Noua Dacia va fi disponibilă cu trei sisteme de propulsie electrificate. Gama include versiunea mild hybrid-G 140, varianta Hybrid 155 și Hybrid 150 4×4, care folosește un motor electric pe puntea spate și oferă cinci moduri de rulare. Dacia anunță oficial un preț european de pornire sub 25.000 de euro.

Pentru piața din Olanda, prețurile oficiale nu au fost încă publicate, dar AutoScout24 estimează însă că Striker ar putea porni de la aproximativ 31.000 de euro, ceea ce l-ar face cu circa 6.000 de euro mai ieftin decât versiunea de bază a Skoda Octavia Combi pe acea piață.

De ce apare și Volvo în comparație

Olandezii compară Striker și cu vechile Volvo V70, XC70, 240 și 940 Estate. Nu pentru lux, ci pentru filosofia simplă: spațiu mult, mașină practică și fără complicații inutile. AutoScout24 consideră că un fost proprietar de Volvo V70 sau XC70 ar putea găsi Striker prea simplu la interior, dar pentru nostalgicii modelelor 240 și 940, noua Dacia ar putea avea exact genul de caracter pe care îl caută.

Într-o piață dominată de SUV-uri, Striker încearcă astfel să readucă în prim-plan breakul practic, dar într-o formă mai modernă și mai accesibilă.

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