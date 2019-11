De Valentina Postelnicu,

Lia Olguţa Vasilescu foloseşte în postarea de pe Facebook un limbaj licenţios, îl întreabă pe ministru ce a fumat, spune că este „prost” şi, la final, îi tramsmite şi o ameninţare: „Nu aţi văzut nimic până acum, habarniştilor! (..) Pregăteşte-ţi blana, că văd că te mănâncă!”

Reacția fostului ministru al Muncii vine după afirmațiile lui actualului Ministru al Finanțelor. Florin Cîțu a prezentat, joi, concluziile după analiza situației financiare a României și spune că este mai rău decât cel mai pesimist scenariu la care se așteptau.



Urmăriți aici declarația lui Florin Cîțu:

Vă prezentăm mesajul postat de Lia Olguţa Vasilescu:

„Să îi răspundem şi ministrului Cîțu, care a iesit azi ca mâțu să miorlăie că vine austeritatea peste români, din cauză de PSD, deşi guvernează ei…”, a scris ea într-o postare pe Facebook.

„1. Se plânge de un deficit de sub 3 mld lei la pensii anul acesta. Când noi am preluat guvernarea, acest deficit era de 16 mld lei. După mintea Cîțului e mai rău acum…

2. Tocmai transferul contributiilor pe care îl contestă PNL, fiindcă nu au cum să recunoască faptul că ieşeau degeaba în piaţă, la proteste, când noi aveam dreptate să facem această inginerie, a ajutat la scăderea deficitului si la capacitatea statului de a majora punctul de pensie. Pentru că pensiile nu au crescut din împrumuturi, ci din mai buna colectare la buget, ca urmare a transferului contribuţiilor.

3. Ca să elimine TOTAL deficitul la pensii, trebuie închis cercul şi adoptată legea lui Teodorovici care prevede reincriminarea infracţiunii de stopaj la sursă, fiindca sunt încă mulţi angajatori care nu varsă contribuţiile, deşi acestea reprezintă acum banii angajaţilor şi e furt, ceea ce fac.

4. Cîțu nu îşi cunoaşte nici măcar atribuţiile ca ministru de Finanţe. El mă acuză pe mine, ministrul Muncii, de proasta colectare a contribuţiilor. Apocalipticule, e fix jobul tău ca ministru de FINANŢE, pentru asta te plătim!

5. Întrebat fiind azi dacă vor creşte pensiile anul viitor, face acelaşi joc de balet ca şi baubaul de la Muncă. Spune că va respecta legea în vigoare! Legea în vigoare acum, care prevede creşteri sau legea în vigoare de după turul 2, fără creşteri, eventual şi cu impozitarea pensiilor sub 2000 lei?

6. Plimbă niste zvonuri că s-au furat bani de la buget şi e penal şi e grup infracţional şi prostiile lor de habarnişti, pentru a se asigura că poporul rămâne iar inert la măsurile de austeritate pe care le pregătesc! Ce bani am furat noi? De unde? Cât? Ce fumezi?

7. Spune că deficitul nu poate fi ţinut sub 3 la sută anul acesta. Noi am putut, deşi în fiecare an minţeai tu, apocalipticule, că va fi mai mare. Banca Mondială spunea săptămâna trecută că se poate. Dar dacă eşti prost sau te cheamă Cîţu nu ştii cum şi nici nu întrebi unii mai deştepţi ca tine!

8. Spune că sunt guralivă. Nu aţi văzut nimic până acum, habarniştilor! Credeţi că nu vom avea reacţie când vedem cum vă bateţi joc de munca noastră şi de toate categoriile sociale? Pregăteşte-ţi blana, că văd că te mănâncă!”, a scris deputata PSD.

