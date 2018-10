Pe pagina sa de Facebook, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a afirmat că dublarea punctului de pensie se va face în interiorul mandatului PSD, din anul 2021 urmând să intre noua formulă. Guvernul a discutat, în şedinţa de miercuri, noua lege a pensiilor.

„Văd că tot caută unii câte ceva de criticat prin legea pensiilor și nu prea găsesc. Și atunci au ieșit cu minciuna ca PSD dublează pensiile prin legea asta, dar abia in 2021, când nu mai e la putere. Adică lăsăm greul pe umerii altora care se și văd guvernând… ? Pai, hai sa vedem exact cum stă treaba:

-2016- punct de pensie 871 lei,

-2017-punct de pensie Ianuarie – 917 lei și Iunie – 1000 lei,

-2018- punct de pensie 1100 lei,

-2019-punct de pensie 1265 lei,

-2020- punct de pensie 1775 lei.

871 (2016) x 2= 1742 lei ar fi trebuit sa fie in 2020 ca sa se dubleze, dar va fi 1775. Deci nu după 2020 când ni se încheie mandatul și vin alții ?, ci chiar în interiorul mandatului nostru se dublează punctul de pensie! Din 2021 intră noua formula și există o creștere și din aplicarea acesteia! Dar dublarea se face ÎN INTERIORUL MANDATULUI NOSTRU!”, a transmis ministrul Muncii.

Olguța Vasilescu a revenit cu o precizare:

„UPDATE. Mă ceartă consilierul meu că nu am scris și despre eliminarea CASS și CAS din pensii, de anul trecut, plus despre impozitul care a scăzut de la 16 la 0 la sută la pensiile sub 2000 lei și la 10 la sută la cele peste 2000. Corect! Alte creșteri care se adaugă la dublarea punctului de pensie! Tocmai de asta aș vrea să îl întreb pe Traian Băsescu despre cuantumul pensiei lui de acum, de când guvernează PSD. La cea pe contributivitate mă refer, nu la cea de președinte. 2900, cât a zis el??În loc să ne critice, ar fi bine să recunoască faptul că tot pe vremea PSD-ului îi merge mai bine! Și lui și lui Boc! ???”.

