Potrivit reprezentanților Olympus și FRH, astfel de colaborări oferă multiple beneficii organizațiilor implicate, însă marii câștigători sunt comunitățile și tinerele generații.

”Handbalul nu este doar un sport, ci și o școală pentru tinerele generații. Disciplinează, dezvoltă spiritul de echipă și promovează valori esențiale pentru formarea caracterelor puternice. Federația Română de Handbal susține aceste principii prin sloganul #handbalșieducație, demonstrând că performanța și educația merg mână în mână. În acest context, parteneriatul dintre FRH și Olympus România nu este doar despre susținerea competițiilor, ci și despre formarea unor tineri sănătoși, responsabili și bine pregătiți pentru viață”, declară Constantin Din, Președintele Federației Române de Handbal.

Astfel, prin sponsorizarea FRH, companiile au ocazia de a se asocia cu un grup select de susținători și o Federație de prestigiu care împărtășesc aceleași valori și principii în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Unul dintre principalele avantaje ale sponsorilor Federației este expunerea pe scară largă. Companiile beneficiază de un nivel înalt de vizibilitate nu doar în cadrul competițiilor interne, ci și în competițiile internaționale la care participă echipele naționale ale României. La fiecare competiție sau eveniment, brandul sponsorului apare pe echipamentele arbitrilor, în săli de sport, pe site-urile și rețelele sociale ale FRH și în media.

”Colaborările cu evenimente și organizații sportive au fost esențiale în creșterea vizibilității și consolidarea încrederii în brandul Olympus. Ne-au ajutat în asocierea brandului nostru cu valori pe care le împărtășim, precum perseverența, spiritul de echipă, onestitatea și respectul față de tot ceea ce ne înconjoară. Aceste parteneriate ne-au permis să ajungem mai aproape de cei care apreciază un stil de viață sănătos și să construim relații autentice. Acum, este momentul să răsplătim încrederea care ne-a fost acordată, colaborând cu organizații în cadrul cărora sprijinul nostru are cel mai mare impact. Handbalul românesc are un potențial imens de a crea valori în sportul de performanță și de a oferi tinerelor generații eroi model și medii în care să se dezvolte sănătos, însă pentru a realiza aceste lucruri, are nevoie de mai multă susținere și promovare”, a declarat Mădălina Toma, Regional Marketing Manager la Olympus Foods.

Prin intermediul acestui parteneriat, Olympus susține un sport care de-a lungul timpului a prilejuit confruntări senzaționale ce au adus României multiple distincții internaționale, dar care de ani buni atrage tot mai puține talente și se bucură de tot mai puțină atenție. Doar în ultimul an mai multe jucătoare ale lotului feminin, cel care s-a remarcat de cele mai multe ori în trecutul apropiat, s-au retras, lăsând în urmă goluri greu de acoperit. În aceste condiții, implicarea Olympus se extinde dincolo de sprijinul financiar, parteneriatul reprezentând un efort comun de promovare a handbalului ca sport de performanță.

”Când un brand puternic susține handbalul, acest lucru le transmite copiilor și părinților un mesaj important: acest sport merită ales, merită practicat și poate fi o adevărată cale spre performanță. Însă mai important decât prezența unui nume cunoscut este implicarea reală a partenerilor în educația sportivă a tinerilor. Olympus România nu este doar un sponsor, ci un partener activ care contribuie la dezvoltarea unei generații sănătoase și bine pregătite”, subliniază Constantin Din.

Parteneriatul cu FRH face parte din strategia Olympus de sustenabilitate și susținere a comunităților în mijlocul cărora își desfășoară activitatea. Totodată, acest acord reprezintă unul dintre pilonii de promovare ai noii game High Protein, o linie de lactate Olympus bogate în proteine și destinată atât sportivilor de performanță, cât și celor care adoptă un stil de viață activ. Produsă la Fabrica de Lapte Brașov din lapte colectat de la fermierii români, noua gamă include pentru început lapte Olympus PrOtein fără lactoză, în ambalaj de 1 litru, cu 65 grame proteine și 1,5% grăsime, iaurtul de băut Olympus PrOtein cu 26 grame proteine și 2% grăsime, disponibil în varianta de 330 grame, și iaurtul Olympus PrOtein cu 0% grăsime și 20 de grame proteine per porție de 200 grame.

Pe lângă susținerea comunităților prin parteneriate cu organizații ca FRH sau ONG-uri dedicate cauzelor sociale și sprijinului comunitar, planul de dezvoltare durabilă al Olympus România include și investiții substanțiale în reducerea amprentei de carbon, protejarea mediului și educație. În aceste direcții, Olympus a inaugurat anul trecut un nou hub logistic, o investiție de peste 40 milioane de euro care a vizat eficientizarea operațiunilor și optimizarea consumului de resurse, sau lansarea ambalajelor cu etichetă detașabilă prin care facilitează colectarea separată. În plus față de beneficiul adus reciclării corecte, noile etichete detașabile din hârtie sunt aplicate pe ambalaje r-PET cu 80% plastic reciclat și evită utilizarea substanțelor chimice, necesare în mod obișnuit pentru îndepărtarea etichetelor clasice. Acestor demersuri li se adaugă campanii continue de conștientizare și educare, desfășurate prin toate canalele de comunicare ale companiei. Cea mai recentă dintre acestea este „Creștem o nouă generație”, prin care Olympus încurajează incluziunea, depășirea stereotipurilor și curajul de a lua atitudine.

