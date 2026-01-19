Un alt om a găsit 15.000 de lei pe un bancomat ING Bank din Botoșani, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, la ora 12.30.
Bancomatul aparține ING Bank și este pe strada Marchian din municipiul Botoşani.
Polițiștii din Botoșani caută acum persoana care a retras banii, dar i-a uitat pe aparat.
„Posesorul banilor se poate prezenta la sediul Poliției Municipiului Botoșani pentru a intra în posesia lor. Acesta trebuie să facă dovada faptului că îi aparțin”, au transmis autoritățile.
